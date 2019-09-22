馬雲開啟民企接班新模式

9月10日，在阿里巴巴20周年年會上，馬雲宣布卸任阿里巴巴董事局主席，由CEO張勇接任。

創業一代如何將企業傳承給第二代，實現基業長青，是內地民企面臨的最大挑戰之一。華為創始人任正非多次表示，不會讓家人接班。目前華為採取輪值董事長、CEO制度，進行「集體」決策。更多民企則將子女作為接班人培養歷練。

合伙人制 集體領導減犯錯

阿里巴巴則在多年前就設計了「合伙人制度」。2013年，阿里巴巴正式推出合伙人制度，成員包括集團董事局主席馬雲、董事會執行副主席蔡崇信、CEO張勇等共27人。2019年，阿里巴巴在財報中披露，合伙人共計38名。

阿里巴巴合伙人擁有董事提名權，「依據公司章程，阿里巴巴集團上市後，阿里巴巴合伙人有權提名阿里巴巴過半數董事，提名董事需經股東會投數過半數支持方可生效」。從程序層面來說，其依然需要通過股東大會才能對董事成員予以認可，但從實際權利來說，其實是保障了合伙人對公司的控制權。

馬雲影響力難以替代

阿里巴巴董事局執行副主席蔡崇信曾表示，「不少優秀的公司在創始人離開後，迅速衰落，但同樣也有不少成功的創始人犯下致命的錯誤。我們設定的機制，就是用合伙人取代創始人。道理非常簡單，一群志同道合的合伙人，比一兩個創始人更有可能把優秀的文化持久地傳承、發揚。」

阿里系內部已有較為完善的公司治理結構和運作機制，尤其是「AB股」、「合伙人制度」，以及20年形成的一整套獨特企業文化與價值觀體系。即使馬雲退休後，對阿里集團和其「經濟體」關聯公司今後運行也不會產生根本影響。

馬雲表示自己並不是「退休」，而是可能轉戰教育、環保、公益等領域。

即便離開董事局主席職位，馬雲對阿里巴巴的影響仍是深刻的。其一，馬雲仍持有阿里巴巴6.2%的股權。其二，阿里巴巴有兩位永久合伙人，一位是馬雲，另一位是蔡崇信，而其他合伙人都有任期。其三，在由5人組成的合伙人委員會中，馬雲仍處在中樞位置。因此，儘管脫離了阿里巴巴日常的運營，但馬雲對阿里巴巴仍然具有難以替代的影響力。

阿里文化 凝聚員工力量

阿里巴巴有員工11萬人。公司愈大，愈需要企業文化來凝聚員工力量。馬雲及其團隊所創造的阿里文化，也保障了企業的傳承。早在馬雲創業初期的第三年2001年，馬雲就提出建設價值觀體系。在20周年年會上，阿里巴巴還披露了新的價值觀體系「新六脈神劍」：客戶第一，員工第二，股東第三；因為信任，所以簡單；唯一不變的是變化等。

馬雲說，如果其他公司想要學習阿里巴巴這一套制度、文化體系來讓公司傳承，至少需要10年時間。

[馮其十 神州新形勢]