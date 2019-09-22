業主減價成交反彈 愉景新城本月暫錄11宗

3房戶3個月跌價16%

美聯物業首席聯席區域經理梁仲維表示，荃灣區早前區內新盤帶旺區內市况，區內二手成交回升，其中愉景新城本月暫錄得11宗成交，平均實呎13,867元。梁表示，愉景新城最新的成交為12座低層D室，屬實用602方呎套3房單位，原以790萬元放售，放盤數天，獲新盤向隅客垂青，買賣雙方議價後以762萬元成交，實呎12,658元。同類型單位7座低層D室，實用610方呎，早前成交價918萬元，實呎15,049元，即新成交單位於3個月內跌價16%。據悉，原業主於2013年以496萬元購入，持貨6年，帳面獲利266萬元，物業升值54%。

東環2房戶減價百萬易手

美聯物業高級營業經理張少勛表示，東涌東環錄首置客入市個案，該單位為東環2B座中層12室，實用面積456方呎，2房望園景，上址無樓睇，原業主叫價約700萬元，放盤逾1個月，近日始獲外區首置客出價承接，雙方議價後減價至600萬元成交，減價100萬元或14%，實用呎價約13,158元。原業主於2015年10月以531.6萬元購入上址，持貨4年，帳面僅獲利68.4萬元，物業升值約12.9%。

一手市場方面，億京荃灣映日灣將於今日再進行新一輪銷售，共172伙，包括167伙標準戶及5伙特色戶，折實入場費426.9萬元起。

傲瀧沽兩伙特色戶 套現逾億

昨日一手市場僅錄得零星成交，其中新世界（0017）西貢傲瀧昨日沽出一伙三複式戶及一伙花園特色戶，單日套現逾1.04億元。據悉，傲瀧自開售至今，累售611伙，佔全盤680伙的近九成，連同車位銷售，共套現逾168億元。

另鷹君（0041）旗下大埔白石角朗濤，昨修訂銷售安排，將於本周三（25日）至10月1日，以招標形式出售105伙，包括連天台戶、地下複式戶及花園特色戶等。