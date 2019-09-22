邱騰華︰美微調關稅 未能釋除對港傷害

本港經濟增長料保持低水平

邱騰華表示，中美關係由去年3月起走向負面，關稅彷如刀槍傷及對方，現時情况如「行一步，退半步」，要考慮整體走向及實質措施，例如中美雙方達成全面及廣泛共識，放棄互相傷害的關稅，才能解決問題。他直言，細微調整未能䆁除中美貿易戰對本港的傷害。

對於國際評級機構下調本港展望，邱騰華表示，評級主要用於反映借貸成本、投資意欲等商業行為，他表示理解評級機構的想法，「可能在商言商，有所顧忌」，但強調法治、透明的經濟環境及一國兩制等香港基礎未有改變。

港府儲備夠經常運作逾20月

香港經濟增長接近零，港府的財政儲備是否足夠作緩衝，邱騰華表示，港府儲備對比全球算是頗為充足，金額可讓政府經常性運作逾20個月。早前政府公布191億元舒困措施，他表示，1998及2008年均有出現金融危機港府亦有採取逆周期措拖，投放資源鞏固經濟底子，而港府現時推出初步經濟支援措施，希望「撐企業，補就業」，舒緩經濟情况，認為不會形成好大負擔。

有意見認為，政府不應在社會動盪期間，仍四處外出舉行招商活動，邱騰華表示，促進經貿活動是政府工作，「（政府）由民生到經濟，自身到對外都必須做，除非有人想（政府）停擺」。他表示，經貿活動為經濟重要組成部分，現時應做更加多招商活動，加深外界對香港的了解。

獨立關稅地位 非他國賦予

美國國會頗大機會通過香港民主法案，被問及議案通過會否影響香港獨立關稅地區，邱騰華重申，獨立關稅地位並非由其他國家賦予，而基本法說明，本港可以獨立關稅區直接參與世界經貿組織，他認為，「香港獨立關稅地位受制於或受惠於其他國家的理論是不正確」，強調不要貶低香港自己。他提到，美國審議有關香港的法案是基於政治考慮，「對方特別着重人權、自由是無可厚非」，由美國自己決定，是否作出合理、符合雙邊利益的政策。