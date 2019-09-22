中東金主 擬縮減投資願景基金

【明報專訊】鑑於對共享辦公室龍頭WeWork等的投資表現未如理想，軟銀集團旗下願景基金（Vision Fund）的主要金主，正重新考慮對第二代願景基金的投資承諾。彭博社引述知情人士稱，向第一代願景基金投資了450億美元的沙特阿拉伯公共投資基金（PIF），僅打算以第一代願景基金的利潤，注入第二代願景基金。此外，向第一代願景基金投資了150億美元的阿布扎比主權基金——穆巴達拉（Mubadala）投資公司，也在考慮將第二代願景基金的投資額降至低於100億美元。
阿布扎比主權基金擬降投資額
倘兩大金主也減少投資金額，將使軟銀對新基金的融資變得複雜。軟銀集團7月曾表示，第二代願景基金有望獲得1080億美元的投資金額。不過第一代願景基金對優步（Uber）等的投資失利，令投資者對第二代基金持觀望態度。穆巴達拉稱，正討論是否進行任何投資。一名知情人士表示，PIF高層仍在考慮各種選擇，尚未作出最終決定。
《華爾街日報》此前報道，PIF未計劃成為新基金的重要投資者，但仍可能作出審慎的投資。這標誌着PIF的投資態度或轉趨保守。對比去年10月，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）曾表示，計劃向任何新基金投資450億美元。