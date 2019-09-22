中東金主 擬縮減投資願景基金

阿布扎比主權基金擬降投資額

倘兩大金主也減少投資金額，將使軟銀對新基金的融資變得複雜。軟銀集團7月曾表示，第二代願景基金有望獲得1080億美元的投資金額。不過第一代願景基金對優步（Uber）等的投資失利，令投資者對第二代基金持觀望態度。穆巴達拉稱，正討論是否進行任何投資。一名知情人士表示，PIF高層仍在考慮各種選擇，尚未作出最終決定。

《華爾街日報》此前報道，PIF未計劃成為新基金的重要投資者，但仍可能作出審慎的投資。這標誌着PIF的投資態度或轉趨保守。對比去年10月，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）曾表示，計劃向任何新基金投資450億美元。

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