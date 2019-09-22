軟銀孫正義老貓燒鬚 願景基金集資頻觸礁

資料來源：彭博社、《金融時報》、CNBC

共享經濟是軟銀及願景基金的主要投資目標之一。願景基金去年向Wag投資了3億美元，又在DoorDash去年一輪價值5.35億美元的融資領投。優步更是軟銀押注下一代人工智能運輸系統的重心。軟銀去年花了約66億美元，向當時的股東，包括前行政總裁卡蘭尼克（Travis Kalanick）等，購入逾2億股優步股票，每股作價約32.87美元。軟銀另外又提供了10.5億美元的新資本，以每股48.77美元的價格，購入2145萬股優步股份。軟銀合共向優步投資了76.5億美元（約597億港元）。不過扣除軟銀在優步IPO時出售的2.453億美元股票，其持有的優步股份價值，以優步本月初所創的每股30.7美元低位計算，價值跌至不到70億美元。

597億投資優步 股價不振

今年8月，優步公布上季約有52億美元的虧損，金額是歷來最大。上季收入增長也見歷史新低，盈利前景成疑。隨着加州要求企業將自僱人士轉聘為正式僱員，優步的成本將大幅提高。分析師預計，加州的新法，可能導致優步每年額外支付高達5億美元的人力成本。若美國其他州份也仿效加州的做法，優步的人力成本將進一步提升。在截至6月底的季度，軟銀公布錄得約18.4億美元未實現虧損，主要因為優步等投資的公允價值下降。優步目前的股價較招股價低25％。

軟銀與願景基金對科技初創的巨額投資，吸引風投界爭相仿效，並為科技初創的估值帶來泡沫。

獲軟銀與願景基金投資逾100億美元的WeWork，在今年初對上一輪融資後，公司估值達到470億美元，但在目前討論中的IPO估值，只有當時的三分之一左右。

入股WeWork後估值不斷跌

《華爾街日報》 引述知情人士稱，WeWork的母公司We面對投資者對公司估值及企業治理的質疑，擬將其IPO計劃由原定最早於下周上市，至少推遲至下月進行，而推遲上市的時間仍可能進一步延長。

投資6隻科網企 4隻跌穿招股價

事實上，軟銀和願景基金所投資的6隻已上市科網企業當中，有4隻跌穿超股價。除優步以外，職場通訊軟件Slack目前的股價，也較其26美元的直接上市參考價低。在截至6月底的季度，願景基金的投資總額為663億美元，帳面價值升至822億美元。軟銀將在本季結束後，向投資者報告願景基金的最新資產價值，屆時其投資組合可能面臨減值壓力。外界暫時難以衡量願景基金的投資回報，因為當中已上市的公司屈指可數。不過市場擔心其持股價值存在泡沫，加上基金的金主可能縮減投資，令軟銀的股價自7月底以來大跌兩成。

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