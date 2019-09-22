港交所傳聘瑞銀 助併購倫交所

收購計劃公布後，雙方一度短兵相接，倫交所早前以書信回覆港交所，直言收購計劃不吸引，回絕收購建議。但港交所未心息，早前已有傳不斷約見倫交所股東，希望作出游說，現時更傳出聘瑞銀協助。月中公布併購計劃時，港交所已宣布聘用曾協助成功收購倫敦金屬交易所的紐約投行Moelis & Co.為顧問。倫交所方面亦不怠慢，早前有傳已聘請摩根大通，協助處理此事。

李小加：初步被拒絕非常正常

港交所行政總裁李小加昨日出席一個論壇時，提到倫交所，他認為要求對方棄購Refinitiv而接受與港交所合併，像「人家訂婚在前，我們提婚在後」，對方有反應是能夠理解。他認為這是非常大的項目，是受高度監管的項目，初步被拒絕是非常正常。他指雖然港交所「來得晚了一點」，但會繼續努力，重申兩大市場合併的戰略效應巨大，「試了不一定成功，不試一定不成功」。

IPO明年定價到交易「T+0」

李小加又提到，目前港交所正嘗試通過技術手段，大規模壓縮新股定價到交易時間，擬將T+5縮減至T+1，甚至有可能T+0，他預計明年會就此改革。他又表示，由於科創板是新的板塊，制度安排和技術系統的安排與此前的A股市場有一定差別，所以不會馬上就進入互聯互通機制。不過他相信，科創板納入互聯互通機制只是時間問題。