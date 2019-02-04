紐約聯儲︰大銀行不肯拆出致錢荒 未來3周續注資 每天至少750億美元

【明報專訊】美國隔夜回購利率上周一度急升，超過聯邦基金利率上限，上周二（17日）一度高見近10厘，迫使紐約聯儲銀行上周連續四日，每日向市場投放750億美元隔夜回購注入資金，為聯儲局10年來首次進行類似操作。《金融時報》報道，紐約聯儲銀行正在調查擁有巨額超額準備金的銀行為何沒有向市場借出資金，並相信「錢荒」是由於市場操作出現問題，並非儲備總額減少所致。
明報記者 歐陽偉昉
紐約聯儲銀行市場部高級副總裁Lorie Logan表示，該行目前正在調查為何資金沒有從銀行投放在回購市場，讓投資者可抵押國庫債券以補充短期資金需求。
她認為，目前超額準備金集中在少數銀行是資金緊張的其中一個原因，重點是在超額準備金減少時，銀行如何重新運用資金，以及更有效地運用。該行原來期望銀行在回購利率上升時，銀行會將超額準備金投放在回購市場賺取更高利率，不過現時卻需要紐約聯儲銀行提供流動性，銀行卻袖手旁觀。
美國的銀行需於聯儲局存放一定的儲備金，帳戶內超過法定要求的部分即為超額準備金。雖然超額準備金在上周已跌至1.33萬億美元，接近6月時的8年半新低，不過聯儲局上周減息時，一併將超額準備金利率下調0.3厘至1.8厘，低於目標利率上限0.2厘，希望進一步減少資金存放在聯儲局。
業界：銀行需作商業決定
擁有較多超額準備金的摩根大通和花旗銀行拒絕回應《金融時報》查詢，美國銀行則沒有回應。有美國銀行業人士稱，銀行需要作出商業決定，比較回購與其他操作的成本和回報，例如投資在外幣的隔夜利率。
企業季結國債拍賣致資金再緊張
企業和交易需在月底進行季結，另外月底前將有2000億美元的國債和票據拍賣，令資金再度緊張。紐約聯儲銀行周五公布，該行在10月10日前將繼續注入資金，維持聯邦基金利率維持在1.75厘至2厘的目標範圍。除了繼續每日投放至少750億美元的隔夜回購，當局亦在下周二（24日）、周四（26日）和周五（27日）投放14天期回購，每次至少300億美元，協助銀行渡過第三季季結。10月10日後，該行仍會視乎維持利率在目標範圍的需要再投放資，不過金額和時間未定。
上周紐約聯儲銀行連續4日向市場注入資金，市場回購利率有所下降，周五隔夜回購利率報價在1.9厘。周五市場向紐約聯儲銀行投標回購的金額，亦由周四的840億美元，降至756億美元。瑞信策略師Jonathan Cohn認為，這是聯儲局向市場給予信心的舉動，局方會採取必要的措施在回購市場避免大幅波動，市場反應亦相當正面。