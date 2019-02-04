紐約聯儲︰大銀行不肯拆出致錢荒 未來3周續注資 每天至少750億美元

明報記者 歐陽偉昉

紐約聯儲銀行市場部高級副總裁Lorie Logan表示，該行目前正在調查為何資金沒有從銀行投放在回購市場，讓投資者可抵押國庫債券以補充短期資金需求。

她認為，目前超額準備金集中在少數銀行是資金緊張的其中一個原因，重點是在超額準備金減少時，銀行如何重新運用資金，以及更有效地運用。該行原來期望銀行在回購利率上升時，銀行會將超額準備金投放在回購市場賺取更高利率，不過現時卻需要紐約聯儲銀行提供流動性，銀行卻袖手旁觀。

美國的銀行需於聯儲局存放一定的儲備金，帳戶內超過法定要求的部分即為超額準備金。雖然超額準備金在上周已跌至1.33萬億美元，接近6月時的8年半新低，不過聯儲局上周減息時，一併將超額準備金利率下調0.3厘至1.8厘，低於目標利率上限0.2厘，希望進一步減少資金存放在聯儲局。

業界：銀行需作商業決定

擁有較多超額準備金的摩根大通和花旗銀行拒絕回應《金融時報》查詢，美國銀行則沒有回應。有美國銀行業人士稱，銀行需要作出商業決定，比較回購與其他操作的成本和回報，例如投資在外幣的隔夜利率。

企業季結國債拍賣致資金再緊張

企業和交易需在月底進行季結，另外月底前將有2000億美元的國債和票據拍賣，令資金再度緊張。紐約聯儲銀行周五公布，該行在10月10日前將繼續注入資金，維持聯邦基金利率維持在1.75厘至2厘的目標範圍。除了繼續每日投放至少750億美元的隔夜回購，當局亦在下周二（24日）、周四（26日）和周五（27日）投放14天期回購，每次至少300億美元，協助銀行渡過第三季季結。10月10日後，該行仍會視乎維持利率在目標範圍的需要再投放資，不過金額和時間未定。

上周紐約聯儲銀行連續4日向市場注入資金，市場回購利率有所下降，周五隔夜回購利率報價在1.9厘。周五市場向紐約聯儲銀行投標回購的金額，亦由周四的840億美元，降至756億美元。瑞信策略師Jonathan Cohn認為，這是聯儲局向市場給予信心的舉動，局方會採取必要的措施在回購市場避免大幅波動，市場反應亦相當正面。