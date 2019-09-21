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2019年9月21日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
發展商旗下大型商場普遍拒減租 太古廣場租戶獲臨時減租 九倉新地未正面回應
食肆：生意影響微 商場業主拒減租
人行港發百億票據 離岸人幣升
兩大指數增比重 外資流入A股歷來次多
豬肉價飈 港8月整體通脹升至3.5%
金管局改組 李達志兼管外匯基金 年金公司總裁劉應彬 借調任高級助理總裁
百威孖展認購衝刺日 累錄15.7億 有散戶「抽飛」
申洲遭大股東配售 股價跌近4%
招商局拒絕母公司全購大連港
海航旗下海口機場2億美元債務違約
港人平均擁近8個電子錢包
路透：平保壹帳通棄港赴美上市
中資湧入 星豪宅銷售11年新高 人幣貶值港示威活動 資金避險
美日下周簽貿易協議 對日汽車關稅傳保留
特朗普：與華貿易問題有大進展
CCL四大指數連跌4周 1年首見 港島指數按周跌逾3%最勁
朗8實呎1.3萬 屋苑今年新低
匯璽III加推293伙 最快下周次輪開售
新加坡學校月租160萬 租興民邨商場
啟德跑道區最大住宅地招標 市值料200億
新地古洞項目獲批縮則 單位大增至1573伙
陸振球：投資者要有Guts、Sense和Vision
周末睇樓好去處
啟德尚‧珒溋 河畔公園為鄰
新舊公園共冶一爐
會所採英倫風設計 設施豐富
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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發展商旗下大型商場普遍拒減租 太古廣場租戶獲臨時減租 九倉新地未正面回應
食肆：生意影響微 商場業主拒減租
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