陸振球：投資者要有Guts、Sense和Vision

事實上，根據聯儲局委員預期未來息口變化的點陣圖顯示，聯儲局未來減息空間不大，且在2020年以後更可能偏向加息。另一方面，一如預期美國總統特朗普對聯儲局只減息0.25厘並不滿意，更批評鮑威爾為「no guts、no sense和no vision」，有朋友說笑侵侵其實是在指桑罵槐，其實是在取笑1997年回歸後的香港政府？

朋友說，過去3個月香港政府就社會動盪的應對也可以說是「no guts、no sense和no vision」來形容，其實投資也要有guts（跌巿時如顯現價值反應可以入巿）、有sense（要有分析而非衝動行事）和要有vision（要有前瞻，要比其他人先行一步），投資才能有好成績。

說到vision，最近評級機構惠譽和穆迪分別調低香港的信貸評級和前景展望，其中一個關鍵理由是中港融合，認為香港享有的原來評級溢價正在收窄，這其實可有兩種解讀：一是香港向下，二是內地向上，不論是哪一種，其實也可演繹為內地相對香港的投資值博率在提升，所以近期大灣區的物業備受港人追捧，可以理解。

內地相對香港 投資值博率提升

如再將投資視野放遠一點，例如馬來西亞自去年大選後馬哈蒂爾重新掌權，貪污大為收斂，長遠也有利當地的經濟和樓巿，而更遠的美國，雖然發動中美貿易戰，但當地的經濟確較數年前強勁，股巿也屢創新高，當地的物業和移民計劃如EB-5也值得留意。

內地人置業欲望遠低港人

筆者最近看到富達國際與螞蟻財富聯合發布的《2019中國養老前景調查報告》，涵蓋50,050名受訪者，有半數受訪者表示已開始為退休儲蓄，較去年46%有所上升，其中年輕一代的比重從44%增至48%（圖1）。整體而言，受訪者普遍希望提早退休，他們的目標退休年齡也從去年的57.6歲降至55.8歲。

當然，如調查在香港進行，可能和中國不同，在香港要退休的話，如沒有自住樓或沒有公屋，要支付高昂的私人住宅租金，退休便絕對不輕鬆，可能要考慮去樓價相對較低的海外地區置業養老。

另外，調查另一個較有趣的結果，原來該批5萬人的中國受訪者，最多人選擇的最重要三個人生目標，分別為：（一）為父母提供舒適的生活，佔66%；（二）為子女提供良好的教育，佔64%；（三）事業有成/創業，佔52%。而排四位則為保障舒適的退休生活動力（佔46%），而「置業」更僅排第五的只佔28%（見圖2），實在令筆者大感意外！如在香港，不少報道都說買樓最重要，子女更希望可靠「父幹」幫助買樓，難道這就是中港的真正差異？

港年輕人喜歡搬離父母住

筆者有做開中港物業的代理朋友說，他說香港近年劏房或納米戶盛行，原因除了是樓價高令買家只能向銀碼較細而面積也自然較細的單位埋手外，也和香港年輕人較喜歡搬離父母住有關係，相反內地人卻喜歡兩代，甚至三代同堂，所以喜歡買較大面積的單位。

海外迷你倉房託表現勝新地

說到香港人居住的單位面積愈來愈細，也令到迷你倉的需求增加，因居住面積減少，便可能要將較少使用的物件儲藏在迷你倉。筆者的同事最近訪問了時昌迷你倉老闆時景恒，他在2016年淘大工業村迷你倉大火後，接着2至3年內沽出不少本來作迷你倉自用的物業，套現資金投資海外，包括投資海外迷你倉房託，分享行業的增長機遇。他就此建議可留意澳洲上市的National Storage及美國上市的Extra Space。

原來，該兩隻房託過去一段時間業務每年增長近一成，目前派息率仍然吸引。根據彭博數據，National Storage及Extra Space息率分別達5.7厘及3.1厘，後者過去兩年的股價升幅接近五成，大大跑贏香港的住宅樓價和地產股如新鴻基地產（0016）的表現（見圖3），可見只要將投資視野擴闊，機會仍多的是。

[陸振球 樓市解碼]