啟德跑道區最大住宅地招標 市值料200億

享維港景 可建120萬呎樓面

將公開招標出售九龍啟德第4A區2號住宅地皮，地皮面積19.75萬方呎，指定作非工業（不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站）用途，部分樓面須作安老院舍暨長者日間護理單位等社福設施，可建樓面120.51萬方呎，享維港景，為啟德跑道區中最大樓面的住宅官地。地皮將於下周五（9月27日）開始招標，截標日期為今年11月8日。綜合業界人士估計，地皮估值198.8億至210億元，預計每方呎樓面地價約1.65萬至1.75萬元。萊坊執行董事及估價及諮詢主管林浩文表示，政府近期不斷推地，正考驗發展商的「現金流」及財力，估計部分發展商在買地上會更具策略性。

高銀撻訂商業地截標收5份標書

另高銀金融（0530）今年6月宣布撻訂的啟德商業地王重推，並於昨日截標，最後收5份標書，為啟德商業地收標最少的地皮，亦較地皮首次招標時收到6份標書為少。入標全為本地財團，大部分以獨資競投，包括長實（1113）、新地（0016）、華置（0127）、鷹君（0041）；另信置（0083）亦有入標。

上述為啟德跑道區第4C區4號商業地皮，地盤面積約11.5萬方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站但包括酒店）用途，可建樓面逾86萬方呎，原由高銀於今年5月以逾111.244億元投得、每方呎樓面地價12,888元，呎價一度創東九商業地價新高，惟高銀於6月宣布撻訂收場。

綜合業界人士，地皮估值73.37億至103.6億元，每方呎樓面地價約8500至1.2萬元，較5月高銀的中標價低7%至34%。