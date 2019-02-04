匯璽III加推293伙 最快下周次輪開售

新地副董事總經理雷霆表示，大部分單位屬原價加推，而部分則輕微提價1%至2%。新價單入場單位為6座6樓G室，實用面積273方呎，屬開放式間隔，售價752.6萬元，折實價602萬元，折實實呎22051元。 匯璽III提供1172伙，至今共已公布645伙價單，佔全盤總數逾55%。

GRAND MARINI加推75伙

另一邊廂會德豐（0020）將軍澳日出康城MARINI及GRAND MARINI，開售至今累售642伙，佔兩盤合共1150伙的56%，套現逾50.5億元；發展商昨日公布，GRAND MARINI以折實平均實呎15,540元，原價加推涉75伙的3號價單。新價單共75伙，實用面積由374至785方呎，定價由785.5萬元至1709.1萬元，扣除發展商提供的最高21.5%折扣後，折實售價616.7萬元至1341.7萬元，折實實呎13,275元至17791元，折實平均實呎15,540元，整批單位按折實價計，市值逾7.2億元。新價單入場單位為2B座8樓E室，實用面積375方呎屬1房間隔，折實616.7萬元。

尚‧珒溋兩日收300票超額1倍

另內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）合作發展的東九啟德尚‧珒溋，日前以折實平均實呎24310元首推138伙後，收票兩日，累收約300票，超額認購約1倍。合景泰富市務及營銷總監（香港及海外）張詩韻表示，項目最快下周初輕微加價加推，同時最快下周開售，屆時或有機會推出3房大單位作招標出售。