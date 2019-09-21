朗8實呎1.3萬 屋苑今年新低

昇悅居2房實呎再失守1.5萬

中原副區域營業經理王勤學表示，朗屏8號2座低層D室，實用面積504方呎，屬2房間隔，以675萬元成交，實呎13,393元，成交價為屋苑同類單位今年新低，呎價更屬屋苑今年新低水平。原業主於2016年8月以約563.7萬元購入，持貨剛滿3年，帳面獲利約111.3萬元或20%。

同時，荔枝角昇悅居有低層2房戶呎價再度失守1.5萬元水平。市場消息指出，昇悅居5座低層C室，實用面積522方呎，屬2房間隔，原業主最初於7月叫價900萬元放盤，期後兩次將售價下調，累減120萬元或13%後，最終以780萬元獲外區客承接，實呎14,943元，呎價為屋苑繼上月後、再錄得每實呎罕有跌穿1.5萬元的成交。原業主2007年10月252萬元購入，持貨近12年，帳面獲利528萬元或逾2倍。

麗晶2房515萬 重返今年4月價

公營房屋方面，利嘉閣聯席董事鮑允中表示，麗晶花園15座低層A室，實用面積407方呎，屬2房戶，原業主最初於今年3月以580萬元放盤，期後受社會運動影響，最終以515萬元（已補地價）易手，累減65萬元或11%，做價重返屋苑今年4月水平；實呎為12,654元。原業主於85年以約23.6萬元購入，持貨34年，帳面獲利491.4萬元或逾20倍。

另外，洪水橋麗虹花園二手交投亦冰封3個月，新近終打破悶局。市場消息指出，麗虹花園2座中層B室，實用面積340方呎，屬2房間隔，原業主最初以450萬元放盤，期後累減60萬元或13%，終以390萬元成交，實呎11471元。原業主於2015年2月以283萬元購入，持貨4年，帳面獲利107萬元或38%。