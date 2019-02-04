CCL四大指數連跌4周 1年首見 港島指數按周跌逾3%最勁

明報記者 周綺琪

CCL自6月底首破190點後反覆回落，已由歷史高峰回落約3.8%。CCL最新報183.28點，見21周新低，按周跌0.91%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報184.58點，創22周新低，按周跌1.10%。CCL（中小型單位）報183.40點，創21周新低，按周跌1.00%。CCL（大型單位）報182.64點，創20周新低，按周跌0.43%。以上四大整體指數同樣連跌4周，為46周、即近一年以來首見，而四項數據分別亦同告創下約5個月以來新低紀錄。

CCL自歷史高峰回落近4%

分區指數方面，其中港島CCL Mass報189.15點，創12周新低，按周跌3.18%，跌幅為14周最大、亦屬四區最大跌幅地區；九龍CCL Mass報181.18點，創22周新低，按周跌0.72%。不過，新界區指數則個別發展。新界西CCL Mass報166.14點，創21周新低，按周跌0.20%，連跌7周共3.90%，為39周、即逾9個月以來首見。新界東CCL Mass則報195.06點，按周升0.31%，連跌3周後輕微回升，屬四區指數中唯一錄得升幅的地區。

料樓價重返年初水平

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價於上周中秋前夕明顯加快向下調整，其中三大指數近4周跌幅比去年5周跌幅為大，但相信樓市並非轉勢大跌，預料樓價將重回年初水平，調整幅度約一成。

美聯指數近半年來首跌穿170點

另最新公布的美聯樓價指數亦連跌8周，報169.7點，是自今年4月後首次失守170點，按周下跌約0.44%。三區樓價指數方面，九龍區最新報161.4點，按周跌約1.97%，按周跌幅屬三區中最為顯著；而港島區亦跌0.58%至188.8點。然而，新界區樓價指數則不跌反升，最新報159.59點，按周升約0.31%。