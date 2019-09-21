特朗普：與華貿易問題有大進展

今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德昨表示，美國製造業「已出現衰退」，整體經濟增長料將在短期內放緩，為此他在本周的聯儲局議息會議，主張大幅減息半厘。布拉德認為，聯儲局的減息幅度，應大於目前的0.25厘，因為只有更大幅度的減息，才確保通脹預期不再進一步下降，並防止經濟下行風險加劇令經濟進一步放緩。

美股早段向上

此外，美國移動支付公司Stripe在新一輪融資中估值為350億美元，較今年初一輪融資的估值高出約50%，超越了旅遊住宿平台Airbnb，成為美國估值第三高的初創企業，僅次於電子煙製造商Juul Labs及估值將面臨大幅下修的共享辦公室龍頭WeWork。

Stripe處理多家知名互聯網公司的支付服務，包括Airbnb、Lyft和Shopify。Stripe打算以新資金擴大其全球移動支付業務，研發新產品。該公司成立於2010年，按照矽谷的標準，算是一家中年企業。但該公司表示，未有上市計劃。在過去的9年，Stripe籌集了約12億美元。

（綜合報道）

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