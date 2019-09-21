美日下周簽貿易協議 對日汽車關稅傳保留

日本好處將大減

美國總統特朗普早前稱，與日本就關稅壁壘及數碼貿易達成初步協議，毋須國會批准。日本外相茂木敏充則表示，日本計劃在敲定協議前，確認美方不會對日本汽車及零件加徵關稅。

此外，日本政府擬加強限制外資投資於半導體等涉及國家安全的產業。消息稱，日本政府將在10月提出《外匯和外國貿易法》修正案，將目前外資在軍火、飛機、太空技術、電力、天然氣、通訊、廣播、鐵路和手機製造等企業持有10%以上股份須通過審查的門檻，改為1%以上，並爭取在明年實施。《金融時報》稱，潛在的新措施可能不利海外投資者在東京市場投資。

日本政府還研究在企業的股東大會上，限制外國投資者提名新董事。根據草擬中的新規則，敏感行業的董事會提名，將受到政府審查。消息指，歐美加強防止高科技和機密信息外泄之際，日本似乎也在收緊對外資的限制。

日本政府曾於2008年引用《外匯和外國貿易法》，阻止英國的基金增持擁有核電站業務的日本電源開發株式會社股份。對冲基金和養老基金表示，新規定若如此嚴格，將不利外資進入東京市場。

印度大削企業稅救經濟

另外，印度經濟增長降至6年低位之際，印度政府宣布減稅，將企業稅的實際稅率由35%降至25%左右，與其他亞洲國家大致相若，希望新措施能刺激民間投資。減稅的規模達200億美元，刺激印度股市急升5%。截至6月底的季度，印度GDP按年增5%，為2012年底以來最差的表現。由於政府稅收減少，可能無法實現限制財赤的目標。

（綜合報道）

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