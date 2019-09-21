中資湧入 星豪宅銷售11年新高 人幣貶值港示威活動 資金避險

新加坡的穩定環境，一直吸引鄰近東南亞國家，以至來自中國的投資者在當地置業。OrangeTee的研究及諮詢主管Christine Sun稱，資金泊岸的需求，解釋了為何外國買家，尤其是中國的買家，最近增加對新加坡的投資。今年頭8個月，新加坡出售了超過68個價值1000萬坡元以上的豪宅單位，是2008年同期以來最高。翻查數據，這8個月的交易數量，也超越了新加坡由2011至18年的全年銷售數字。

1000萬坡元以上豪宅售逾68個

數據顯示，中國投資者是新加坡豪宅的最大外國買家。在新加坡的黃金地段，中國投資者在今年頭8個月購入了76個價值逾500萬坡元（約2847萬港元）以上的豪宅，而新加坡本土投資者則購入了75個。新加坡優質地段的貴價單位，主要由外國人購買，因為若付出如此高昂的代價，新加坡投資者還可選擇購買連地皮的平房或大樓，而外國人則不准購買連地皮的房產，只有聖淘沙島的度假屋不在限制之列。

Dyson創辦人4.2億購當地豪宅

早前英國吸塵機生產商Dyson的創辦人James Dyson斥資7380萬坡元（約4.2億港元），購入新加坡最高的頂層豪宅，創下當地頂層單位的最高成交價紀錄。利斯蘇富比國際房地產指出，即使印花稅增加，仍看到投資者大灑金錢購買豪宅。這主要是因為新加坡匯率穩定，吸引外資停泊資金，以求保本。新加坡去年樓市復蘇，政府於去年7月宣布對樓市「加辣」，將外國人買樓的印花稅，由購買價的15％增至20％。以公司名義置業的稅率，也由15%增至25%，以冷卻樓市炒風。不過新加坡豪宅市道仍然暢旺。

新加坡「加辣」後豪宅市道仍暢旺

與此同時，馬來西亞政府也在考慮吸引更多外國人在當地置業，刺激樓市發展。政府近日建議，透過馬來西亞第二家園（MM2H）項目，吸引外國人購入尚未售出的豪宅，讓開發商資金回籠，有資源興建更多可供國民負擔的房屋。

（路透社）

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