路透：平保壹帳通棄港赴美上市

年初市場消息曾指公司計劃9月來港上市，但現時或會棄港赴美。路透社昨引述知情人士指出，金融壹帳通現已籌備今年11月中於美國紐交所上市。平保昨日收報92.1元，跌0.59%。

報道指出，平保為求讓金融壹帳通為取得更高估值，於數月前放棄香港，將上市地點改為紐約，而最終的上市時間表依然要依據市場條件以及投資者反應而定。

市場消息透露，金融壹帳通希望此次可以達到80億美元（約626.68億元）的估值，並在首次公開發售市場集資10億美元（約78.33億元）。去年融資輪中，壹帳通曾籌得7.5億美元（約59.75億元），融資後公司估值為75億美元（約597.49億元）。

金融壹帳通為平保分拆出的金融科技服務公司，主要為中小型金融機構提供科技解決方案，主要投資者之一為日本軟銀集團。公司早前委任摩根大通、高盛以及摩根士丹利三家投行為其IPO進行準備工作。金融壹帳通於香港頗為活躍，旗下平安壹帳通銀行早前獲得金管局發牌，將成為本港最早一批的虛擬銀行。而近期平保又與港交所（0388）合作，金融壹帳通就將為後者提供金融科技解決方案。