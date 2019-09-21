招商局拒絕母公司全購大連港

據該要約，招商港集團旗下公司布羅德福提出，以每股H股1.0127元收購大連港所有H股，招商局港口現持有約27.15億股，要約總價為27.49億元，但公司指出，截至6月底所持大連港股權總值約42.9億元，所以接受要約的話，就會虧損16億元。

不過，作價低可能並非招商局港口拒絕要約的實際理由。今年6月大連港公告，為進一步深化國企改革，優化資源配置，推動遼寧省港口行業的協同發展和產業融合，遼寧省國資委與招商局集團訂立股權轉讓協議，由遼寧省國資委向布羅德福無償轉讓1.1%大連港股份，令招商局遼寧以51%股權成為大連港控股股東。

然而，由於與布羅德福屬同系的招商局港口間接持有21.05%大連港H股股權，因股權轉讓完成後，布羅德福將合共持有大連港已發行總股本約68.37%，因此需要就大連港餘下H股提出強制要約。

但招商局集團早已表明會維持大連港在香港的上市地位，因此透過招商局港口拒絕母公司要約，正好符合母公司維持大連港上市地位的要求。