百威孖展認購衝刺日 累錄15.7億 有散戶「抽飛」

借出孖展已佔集資額85%

若不計發售調整權，百威本次香港公開發售將集資18.45億元，即借出孖展已佔85%，接近足額認購。本地券商借出的總計15.656億元孖展中，輝立佔4.3億元，昨日單日就有3.7億元認購，如同最後衝刺。

業界人士料成功上市無憂

此外，耀才借出4.5億元，時富借出4.15億元，富途借出2.466億元，一通借出2400萬元。第一上海首席策略師葉尚志則表示，了解到出現散戶「抽飛」情況，不便公布今日數字。

耀才：百威認購成績算較差

百威逆市招股，市場人士表示市况損害招股氣氛。耀才行政總裁許繹彬表示，百威此次認購成績算是較差，估計是受近期市况影響，投資者無甚信心，此外大市成交不足，新股亦無法受惠。葉尚志表示，部分小投資者「抽飛」料是受市場氣氛影響，見到近期短炒無利可圖而放棄，而國際投資者多看長線，因此反響熱烈。