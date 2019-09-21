金管局改組 李達志兼管外匯基金 年金公司總裁劉應彬 借調任高級助理總裁

明報記者 歐陽偉昉

金管局公布，李達志將主管外匯儲備投資辦公室，並繼續負責貨幣管理事務。貨幣管理包括金融穩定監察、貨幣市場運作，以及零售支付系統監管，除了聯繫匯率外，近年積極推行的電子錢包等儲值支付工具（SVF）亦是其負責範圍以內。

現任副總裁中

李達志資歷最淺

新任高級助理總裁劉應彬則負責外事、經濟研究和金融基建，除了貨幣結算、轉數快系統，金融科技發展亦歸劉應彬負責。另一名副總裁阮國恒職責沒有改變，負責銀行操守、政策和監理工作。

李達志是現任副總裁中資歷最淺，去年才升任副總裁，在2016年出任高級助理總裁前，在2013年出任助理總裁負責貨幣管理，當年仿真度極高的假金牛橫行，李達志頻在幕前向市民解釋情况。李達志的出身與陳德霖和余偉文一樣，都是從政務官做起，他在2009年由政務主任職系轉投金管局。另外，陳德霖和余偉文升任金管局總裁前，皆曾出掌外匯基金。

跟陳德霖和余偉文 同為政務官出身

至於「回巢」的劉應彬，金管局的新聞稿強調他是由年金公司「借調」往金管局的。他也是政務主任出身，於1997年加入金管局出任處長，負責銀行業拓展，參與銀行業改革及設立存款保障計劃的工作，及後於2005年晉升為助理總裁，負責策略及風險，並在2007年改為負責貨幣管理，但在2013年離開。劉應彬曾表示自小有志成為社工，因此在2013年離開金管局，重返大學進修社工學碩士，後於慈善機構神託會出任行政總裁，主要關注人口老化問題。政府在2017年提出公共年金計劃，解決退休保障問題，便邀請兼具金融和老年人口背景問題的劉應彬出任年金公司總裁，設計及推動政府年金工作。

陳德霖：衷心歡迎劉應彬重返金管局

陳德霖表示，衷心歡迎劉應彬重返金管局，其在金管局及年金公司工作接近20年，有信心將對金管局工作作出重大貢獻。劉應彬調任至金管局後，原有年金公司總裁的職位，將會暫由按揭證券公司總裁李令翔兼任，直至合適人選獲委任。