兩大指數增比重 外資流入A股歷來次多

富時羅素將A股的納入因子由5%提升至15%後，在其新興市場指數佔比由1.2%升至3.48%，另外標普道瓊斯以25%納入因子納入1099隻A股。滬指收市企穩3000點，收報3006點，上升0.24%，深指收報9881點，上升0.29%，兩市成交5468億元人民幣，比前日增加一成。

富時指數換馬 推升港股成交

瑞銀報告認為，指數納入為A股帶來50億美元被動資金流入，其中富時和標普分別佔40億美元和10億美元，預計全年A股會流入200億美元被動資金。若以MSCI指數為基準的全球、新興市場和大中華主動型基金配置A股計算，今年A股會流入主動資金560億美元，但這些資金會受宏觀經濟和地緣政治因素，例如貿易戰發展所影響。據聯交所資料，今年以來，外資已透過滬深股通累計淨流入A股1791億元人民幣。

富時羅素指數換馬降低港股佔比，基金需要沽貨，港股在收市競價交易時段（俗稱U盤）錄得220億元成交，令港股全日成交升至943億元。恒指昨日高開後反覆向下，收報26,435點，下跌33點或0.13%，全周5日皆跌，累跌917點或3.35%。國指收報10378點，跌0.09%，北水通過港股通流入5.52億元。

分析：恒指26300點以上有支持

中電（0002）升2.57%，為升幅最大的藍籌，近日表現強勁的瑞聲（2018），高見47.65元創近1個月新高後見回吐，收報45.8元，跌2.55%。第一上海首席策略師葉尚志認為，現時港股缺乏方向，但整體大市氣氛不差，市場等候下月初中美在華盛頓展開新一輪貿易談判，A股走強下，料恒指在26,300點以上有支持。