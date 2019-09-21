人行港發百億票據 離岸人幣升

公告指出，今次發行央票所得款項淨額，將用於支持人行履行其作為央行的職責。發行目的旨在豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣債券收益率曲線。這是人行繼2月、5月、6月和8月後，第5度在港發行央票。目前曾發行的央票年期分別有1個月、3個月、6個月及1年。

抽走人幣資金池 穩定匯率

發行離岸央票是近年來人行穩定匯率的手段之一，透過抽走本港人民幣資金池，扯高離岸人民幣拆息，從而推升離岸匯價，發揮穩定在岸匯價的功能。例如上次於8月14日發行央票，正值8月8日人民幣對美元中間價時隔11年後再次跌破7水平。

一方面人行宣布再發央票，另一方面富時羅素及標普道瓊指數增加納入A股，加上中美貿易談判預期好轉，推升人民幣需求。離岸人民幣（CNH）昨最多升236點子（1元等於1萬點子），升穿7.08，高見7.0792；在岸人民幣（CNY）受離岸匯價推動，最多曾升140點子，升穿7.09，見7.0825。至日間收市時段，在岸人民幣收升86點，報7.0901；離岸人民幣午後企穩，晚上9時報7.0878。

人行下調LPR至4.2厘

另外，一如市場預期，人行昨日下調貸款市場報價利率（LPR），9月的1年期LPR為4.2厘，較8月的4.25厘下降0.05厘，而5年期以上LPR為4.85厘，維持不變。由於人行本周一（17日）進行中期借貸便利（MLF）操作，息率未有下調，市場早預計人行將以降LPR去降低企業貸款利率。