食肆：生意影響微 商場業主拒減租

一家不願具名、在尖沙嘴及銅鑼灣大型商場經營食肆的上市餐飲企業稱，近期與商場業主商討減租，惟生意所受影響較小而不得要領。另有經營中式酒樓食肆的上市公司指出，近期中式酒樓周末生意明顯減少，但西式餐飲業務未見太大分別，相信與近期市民較少「家族式」出外晚飯有關。

野村上周就香港餐飲業發表報告，指香港餐飲業收入多達八成是來自本地客，較不受經濟周期影響，例如2009年金融海嘯來襲，香港GDP跌2.5%，但餐飲業收入增長0.9%；2015年內地爆發股災拖累香港零售業，2015年及2016年香港零售銷貨價值分別跌3.7%及8.1%，但同一時間餐飲服務業收入卻上升3.9%及2.9%。

野村：港人外出用膳比例全球最高

野村指出，香港有「強勁的出外用膳文化」，據其統計，港人外出用膳比例達26%，是全球經濟體中最高，其次是台灣及馬來西亞（見表）；歐洲外出用膳比例就只有4%。這種文化主要是源於香港的家庭結構、高收入、大量同時在職夫婦形成，加上打工仔平均一年工作時間達2301小時，遠高於發達國家1734小時平均水平。