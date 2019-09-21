發展商旗下大型商場普遍拒減租 太古廣場租戶獲臨時減租 九倉新地未正面回應

明報記者 陳偉燊、鄧偉忠

太古廣場發言人表示，將為商場部分租戶提供臨時租金調整，具體安排會因應個別租戶業務狀况有所不同，惟大部分租戶均會獲臨時租金調整，未有披露減租幅度；太古旗下其他商場則未有提及。

在今次社運中，均有旗下商場處於風口浪尖的新地與九置未有正面回應。新地指集團上周業績會已有談及，現時無補充。新地主席郭炳聯上周稱「要睇個別商戶，是否商戶本身做得唔好」，需時評估再決定。至於九置說法類同，指租戶情况不同，「會積極與不同商戶共創雙贏環境」。

領展：旗下商場商戶業務相對穩定

恒隆則表示，香港零售市道雖受影響，但因租戶有不同業務性質及租約條款，因此難以概論所受影響，會與租戶保持密切聯繫，三者同樣無正面回應減租與否。至於領展（0823）指出，旗下商場商戶業務相對穩定，會繼續保持密切溝通，個別商戶能得到適切支援。

綜合而言，除太古及月初已宣布旗下荃灣南豐中心減租的南豐集團外，各大發展商均無正面回應會否減租。

商戶：提交近期業績 業主未具體回應

本報向部分從事零售及餐飲業企業查詢，近期不少商場租戶均有向業主反映意見，希望可以暫時減租，協助渡過難關，惟普遍是向業主提交店舖近期業績後，未有具體回應。有從事零食生意企業表示，個別發展商或願意暫時減收管理費、冷氣或其他雜費，但金額不多，幫助不大。另有商戶稱，有業主婉轉表示，近期反修例運動屬「突發事件」，一旦結束，市道可能很快好轉，需更多時間觀察再作決定。

至於有業界人士表示，減租後一旦不能交回原有租金，可能令商場業主被銀行「call loan」，令業主不敢輕易減租。但有不願具名中資銀行香港分行前高層表示，這種情况一般只發生在實力較弱的投資者身上，大型發展商普遍實力雄厚，貸款比例低，即使有租戶最終經營不善，銀行亦不至於會向商場業主追收貸款。