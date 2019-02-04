新葵芳2房600萬沽 返年初價

中原地產資深分區營業經理鍾慧儀表示，新葵芳花園C座中低層1室，實用面積418方呎，兩房間隔，業主於今年5月放盤，叫價695萬元，當時仍有租約，無樓睇，8月中租約完結，可睇樓，不過因單位有大量入牆家俬，加上市場氣氛影響，仍未獲承接，業主遂於9月初降價至660萬元，近日有買家還價至600萬元，經過兩天議價，業主最終讓步減至600萬元成交，樓價今年首季水平，實呎14,354元。

映灣園3房實呎再跌穿萬元

鍾表示，上述買家為區內分支家庭，原業主2014年7月394萬元買入單位，帳面獲利206萬元或52%。

另外，中原分行分區營業經理王英堂表示，映灣園9座中高層H室，實用面積928方呎，屬3房1套連儲物房間隔，原業主於上月以1080萬元放盤，期後減價160萬元或15%，最終以920萬元易手，實呎9914元。

連同上周以850萬元易手的2座中低層A室，為屋苑一周內第2宗呎價跌穿萬元的成交。原業主於2005年以407.8萬元買入，持貨14年，帳面獲利512.2萬元或1.3倍。

貝沙灣3998萬成交 兩年低位

此外，利嘉閣地產分行經理陳漢白表示，薄扶林貝沙灣4期6座中層C室，實用面積1296方呎，連車位以3998萬元易手，實呎30,849元，成交價重返兩年前水平。原業主2009年以2290萬元購入，現帳面獲利1708萬元或75%。

世紀21奇豐分行經理張翠珊表示，馬鞍山薈朗1座高層A06室，實用面積283方呎，1房間隔，由560萬元減價至538萬元售出，實呎19,011元。原業主2016年以392萬元購入，剛額印鬆綁，帳面獲利146萬元或37%。