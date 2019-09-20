施永青：《收回土地條例》或掀司法訴訟

反修例風波持續，施永青指，雖然修例風波令股樓出現調整，不過股市最壞的情况已過，個人對股市比較樂觀，估計年底恒指可達28,000點水平。

施永青又表示，樓市調整幅度較慢，中原城市領先指數過去3個月只下跌約3%，相信第四季發展商加快推盤，一手會帶動樓價回落，樓價會繼續調整。雖然多間銀主調高按息，但施永青指，這因素不是影響市民入市的最大阻力，反而首期以及銀行壓力測試，最影響買家入市。

政府爭取中間派支持很重要

此外，特首林鄭月娥表示會落區與市民對話，施永青指，政治問題不是對話便能解決，情况就好像「美國佬去阿富汗，你同人講民主，人哋同你講真主」。但他認為，不可以其他人說無效便不做，因爭取中間派及温和派的支持亦很重要。施又表示，溝通是很重要，他建議最好的對話方法是「直接去人哋集會，你喺電台電視講人哋唔聽，去人地集會講一定全部人聽住，效果最好，係你敢唔敢」。

RICS報告指樓價短期持續下行

另皇家特許測量師學會（RICS）及千居聯合發布的最新香港住宅市場調查報告指出，信心指數由7月的-54跌至8月的-76，隨着示威活動持續，近七成受訪者表示過去3個月住宅價格出現回落，預料香港整體住宅價格、交投量及租金將於短期內持續下行。