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施永青：《收回土地條例》或掀司法訴訟

【明報專訊】對於政府引用《收回土地條例》，中原集團主席兼總裁施永青昨出席集團旗下中原金融集團新總部開幕禮時表示，香港傳統上都是優先給予地主自行發展項目，動用條例或會面對司法訴訟挑戰，香港法庭一向尊重私有產權，政府未必可輕易收回土地建屋。他又指，土地改劃用途後，發展便具有時限，令發展商無法囤地。

反修例風波持續，施永青指，雖然修例風波令股樓出現調整，不過股市最壞的情况已過，個人對股市比較樂觀，估計年底恒指可達28,000點水平。

施永青又表示，樓市調整幅度較慢，中原城市領先指數過去3個月只下跌約3%，相信第四季發展商加快推盤，一手會帶動樓價回落，樓價會繼續調整。雖然多間銀主調高按息，但施永青指，這因素不是影響市民入市的最大阻力，反而首期以及銀行壓力測試，最影響買家入市。

政府爭取中間派支持很重要

此外，特首林鄭月娥表示會落區與市民對話，施永青指，政治問題不是對話便能解決，情况就好像「美國佬去阿富汗，你同人講民主，人哋同你講真主」。但他認為，不可以其他人說無效便不做，因爭取中間派及温和派的支持亦很重要。施又表示，溝通是很重要，他建議最好的對話方法是「直接去人哋集會，你喺電台電視講人哋唔聽，去人地集會講一定全部人聽住，效果最好，係你敢唔敢」。

RICS報告指樓價短期持續下行

另皇家特許測量師學會（RICS）及千居聯合發布的最新香港住宅市場調查報告指出，信心指數由7月的-54跌至8月的-76，隨着示威活動持續，近七成受訪者表示過去3個月住宅價格出現回落，預料香港整體住宅價格、交投量及租金將於短期內持續下行。

相關字詞﹕施永青 恒指 樓價指數

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