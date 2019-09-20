愛海頌獲批預售 最快本月開價

One Eighty開放式164呎 細絕筲箕灣

她續指，項目開則主打2房戶，佔全盤876伙約七成半，另有3房戶及小量特色單位，以迎合不同家庭需求。項目首批單位將推出不少於176伙，預計關鍵日期為2021年6月30日，目前正準備5個示範單位。另外，「納米新盤」筲箕灣One Eighty亦部署本月內推售，項目為單幢式物業，提供57伙，項目已上載樓書，間隔由開放式戶至2房，實用面積由164方呎起，為區內一手新盤最細。

悅椿SPA承租藍塘傲6250呎舖

此外，麗展（0488）與帝國集團與悅榕集團（Banyan Tree）合作，於將軍澳藍塘傲開設本港第3間分店悅椿SPA，佔地6250方呎，為本港面積最大的分店。帝國集團董事郭蕙珊出席項目活動時指，於藍塘傲引入水療設施是3年前的構思，希望為住客提供愉快、健康及奢華的生活環境。悅椿SPA共7個獨立套房，其中一個特設泰式雨霧式水療設備，為本港首個同類設備，每次90分鐘收費約2000元。

悅椿SPA將於10月上旬正式營業，30分鐘按摩療程由650元起，開業首3個月將提供優惠，藍塘傲住客享七折優惠，而一般客戶則享八折優惠。另帝國集團董事郭基浩透露，藍塘傲商舖出租率約四成，悅椿SPA為藍塘傲最大租戶，租期5年。麗展高級副總裁潘銳民表示，藍塘傲商用總樓面約10萬方呎，設23個舖位，商戶平均呎租約30元，未來冀引入更多奢侈品牌租客。麗新集團高級副總裁林顥伊則指，藍塘傲累沽581伙，佔全盤605伙的96%，未來會集中競投地皮，亦會積極研究港鐵黃竹坑站第4期項目。