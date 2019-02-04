匯璽III首輪352伙即日近售罄 大手客1.6億掃12伙 付4780萬辣稅

明報記者 張允亭

單位總數達1172伙的匯璽III，開售前公布兩張價單共涉411伙，收票一周累收5419個認購登記，以發展商於昨日首輪推出352伙計，超額認購達14倍。昨日首輪開售，各準買家於早上9時30分起陸續到場登記，項目截至下午12時30分，在A組大手時段售出約27伙。

事實上，近月新盤開售不乏大手客捧場，繼早前有大手客斥資3.26億元連掃朗濤9伙後，匯璽III昨更連錄大手客入市個案。

公司客1.5億掃6伙 付4500萬辣稅

市場消息指，有華僑客以公司名義斥近1.6億元連購項目12個單位，包括2個四房及10個一房戶，由於該買家以公司名義入市，需付樓價三成辣稅，即涉約4780萬元。

此外，中原表示，有客戶以公司名義入逾100票認購，最終以1.5億元購入6伙，並需付4500萬元辣稅。美聯則指，公司有1組大手客戶以6000萬元購入3個單位，料作收租投資之用。

尚‧珒溋首日收195票 擬下周加推

項目至昨晚8時，首輪352伙已近售罄，其中首置客鄭先生昨日斥資約700多萬元購買一個一房單位自住。他表示，今年曾入票認購荃灣、馬頭圍及何文田等新盤項目，惟抽籤失敗；今次終成功購入匯璽III 單位，相對下認為價錢合理。被問及對後市看法，他指，若等待樓價跌，則倒不如物色到適合單位便入市，而自己仍很愛香港，故選擇在此時置業。

至於中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑昨日亦斥資約700餘萬元，購入項目一個7座中層一房單位，若作投資收租之用，料月租可達2萬元，租金回報超過3厘。

映日灣再收逾1500票 周日賣172伙

另內房龍湖（0960）與合景泰富（1813）合作發展的東九啟德尚‧珒溋，日前以折實平均呎價24,310元首推138伙，項目昨日起收票，市場消息指，首日已收約195票，獲超額認購。發展商表示，尚‧珒溋擬下周加推，最快下周開售。

此外，億京荃灣映日灣將於本周日再推售172伙，該盤日前加推涉167伙的第4號價單。發展商公布，項目昨天截票，累收超過1500票，超額認購近8倍，而票源則主要集中九龍及新界地區。