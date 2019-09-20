馬來西亞檳城 樓價低吉隆坡四成 高質醫療適合退休

香港與其他發展中國家一樣，醫療開支及生活費用日益上漲，令不少退休人士考慮遷至物價較低，但醫療服務完善的國家養老，進行長宿旅遊，檳城是其中一個熱門選擇，原因有幾個：一是當地擁有完善的世界級醫療服務，但診症收費卻只是香港公立醫院的價錢，二是檳城七成人口為華人，用廣東話或普通話即可溝通，加上曾被英國殖民，生活文化相對與香港貼近，三是檳城整體住宅樓價比吉隆坡整體平均樓價低約四成，物價亦只是香港三分之一，難怪檳城多次被國際雜誌和網站選為全球最佳退休城市。

物價水平僅香港三分之一

由於檳城首府喬治市早年被列入聯合國《世界遺產名錄》的文化遺產項目，由於《名錄》範圍內的物業不能拆卸及改建，並只可以有限度出租，以致可發展地段的數量受到規限，物業供應輕微出現緊張情况，樓價可望穩步向上。檳城2房單位價錢只是香港一個車位的價錢，故十分吸引，而檳城單軌鐵路及地鐵將在明年及2023年左右通車，對樓價有支持。

另一方面，馬來西亞近年經濟向好，馬來西亞中央銀行總裁表示，中國大陸與美國貿易戰開打將對全球經濟和貿易帶來重大衝擊，是馬來西亞未來經濟成長最大挑戰，但深信馬來西亞可憑藉出口產品與市場多元化、以及強健的內需扶持，檳城也因此而受惠，加上檳城州政府致力打造當地發展成高科技中心，諸如Sony及Dell等國際知名科技品牌均在此設廠，有助提升當地房地產價值。

知名科企進駐 提升房地產價值

馬來西亞龍頭發展商之一馬星集團（Mah Sing）市場及銷售部總經理Veejeyeshweren表示，近期因為香港社會環境不明朗，多了不少港人擬透過第二家園計劃（MM2H）移居當地，根據官網數據，從2002年至2016年，MM2H每年獲批的港人最多只有86人，而2017年及2018年則分別增加達339及193人。

此外，根據MM2H中心的最新數據顯示，從2002年至2018年11月期間，申請MM2H計劃獲批的港人共1087人，而今年1月至8月共有204宗申請，其中5月至7月就有152宗。

明報記者 龍彩霞

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