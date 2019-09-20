經濟
海外置業錦囊

投資策略

下一篇 上一篇

馬來西亞檳城 樓價低吉隆坡四成 高質醫療適合退休

【明報專訊】馬來西亞物業一向低水，據Property Guide Index數據，當地住宅平均價格不及本港十分之一，隨着馬來西亞近年經濟增長理想，當地樓價料可吸引資金追落後向好。投資馬來西亞，基本上離不開新山、吉隆坡及檳城三大城市，但想要氣候怡人又擁有園林海灘等自然環境，檳城一定屬首選，加上當地醫療配套充足，成為港人及內地人理想置業養老的地方。

香港與其他發展中國家一樣，醫療開支及生活費用日益上漲，令不少退休人士考慮遷至物價較低，但醫療服務完善的國家養老，進行長宿旅遊，檳城是其中一個熱門選擇，原因有幾個：一是當地擁有完善的世界級醫療服務，但診症收費卻只是香港公立醫院的價錢，二是檳城七成人口為華人，用廣東話或普通話即可溝通，加上曾被英國殖民，生活文化相對與香港貼近，三是檳城整體住宅樓價比吉隆坡整體平均樓價低約四成，物價亦只是香港三分之一，難怪檳城多次被國際雜誌和網站選為全球最佳退休城市。

物價水平僅香港三分之一

由於檳城首府喬治市早年被列入聯合國《世界遺產名錄》的文化遺產項目，由於《名錄》範圍內的物業不能拆卸及改建，並只可以有限度出租，以致可發展地段的數量受到規限，物業供應輕微出現緊張情况，樓價可望穩步向上。檳城2房單位價錢只是香港一個車位的價錢，故十分吸引，而檳城單軌鐵路及地鐵將在明年及2023年左右通車，對樓價有支持。

另一方面，馬來西亞近年經濟向好，馬來西亞中央銀行總裁表示，中國大陸與美國貿易戰開打將對全球經濟和貿易帶來重大衝擊，是馬來西亞未來經濟成長最大挑戰，但深信馬來西亞可憑藉出口產品與市場多元化、以及強健的內需扶持，檳城也因此而受惠，加上檳城州政府致力打造當地發展成高科技中心，諸如Sony及Dell等國際知名科技品牌均在此設廠，有助提升當地房地產價值。

知名科企進駐 提升房地產價值

馬來西亞龍頭發展商之一馬星集團（Mah Sing）市場及銷售部總經理Veejeyeshweren表示，近期因為香港社會環境不明朗，多了不少港人擬透過第二家園計劃（MM2H）移居當地，根據官網數據，從2002年至2016年，MM2H每年獲批的港人最多只有86人，而2017年及2018年則分別增加達339及193人。

此外，根據MM2H中心的最新數據顯示，從2002年至2018年11月期間，申請MM2H計劃獲批的港人共1087人，而今年1月至8月共有204宗申請，其中5月至7月就有152宗。

明報記者 龍彩霞

[海外置業錦囊]

相關字詞﹕馬來西亞 檳城

上 / 下一篇新聞

美經濟前景現暗湧 儲局取態分歧 恒指4日累挫884點 受制250天線
美經濟前景現暗湧 儲局取態分歧 恒指4日累挫884點 受制250天線
逾半委員傾向年底前不再減息
逾半委員傾向年底前不再減息
再唱淡港經濟 陳茂波：第4季或現負增長
再唱淡港經濟 陳茂波：第4季或現負增長
四大行維持最優惠利率不變
四大行維持最優惠利率不變
高盛：莎莎港澳同店倒退至明年3月
高盛：莎莎港澳同店倒退至明年3月
外管局：外匯市場供求保持平衡
外管局：外匯市場供求保持平衡
「雙馬」旗下信貸客戶資料 拒交人行 中央牽頭成立「百行徵信」 冀打破國民信貸數據壟斷
「雙馬」旗下信貸客戶資料 拒交人行 中央牽頭成立「百行徵信」 冀打破國民信貸數據壟斷
官方機構冀統一數據 惟成效欠佳
官方機構冀統一數據 惟成效欠佳
「快速除牌」生效後 多企瀕除牌 轟港交所制度不公
「快速除牌」生效後 多企瀕除牌 轟港交所制度不公
百濟高層炮轟沽空報告誤導
百濟高層炮轟沽空報告誤導
聯通4G上月淨增506萬戶 一年最多
聯通4G上月淨增506萬戶 一年最多
諾頓羅氏：貿易戰無礙新科網企業外闖
諾頓羅氏：貿易戰無礙新科網企業外闖
大新：全年私人貸款料無增長
大新：全年私人貸款料無增長
百威亞太兩日逾9億孖展 公開放售未足額 外電：機構投資者反應熱烈
百威亞太兩日逾9億孖展 公開放售未足額 外電：機構投資者反應熱烈
畢馬威：新股上市第4季料回升
畢馬威：新股上市第4季料回升
巴西印尼跟隨聯儲局減息 科技股帶動 美股早段向上
巴西印尼跟隨聯儲局減息 科技股帶動 美股早段向上
股神副手布里特庫爾 離開巴郡自立門戶
股神副手布里特庫爾 離開巴郡自立門戶
貿戰影響 美國品牌內地排名急跌
貿戰影響 美國品牌內地排名急跌
張兆聰：中教控股可低吸炒波幅
張兆聰：中教控股可低吸炒波幅
張宗永：外資被嚇跑的問題
張宗永：外資被嚇跑的問題
技術取勝：偉易達上升動力增強
技術取勝：偉易達上升動力增強
盧駿匡：恒指步入熊三 料見一年新低
盧駿匡：恒指步入熊三 料見一年新低
陳德霖粉墨登場 take 2就搞掂
陳德霖粉墨登場 take 2就搞掂
中央釋萬噸儲備豬 保「十一」國慶供應
中央釋萬噸儲備豬 保「十一」國慶供應
劉思明：港股回落 毋須過分悲觀
劉思明：港股回落 毋須過分悲觀
周顯：李小加就任前 港交所最輝煌
周顯：李小加就任前 港交所最輝煌
譚新強：今天在耶魯法律學院香港問題講座 盡「真•香港人」責任
譚新強：今天在耶魯法律學院香港問題講座 盡「真•香港人」責任
湯文亮：佩洛西的支持 口惠而實不至
湯文亮：佩洛西的支持 口惠而實不至
第二家園計劃 可帶父母子女移居
第二家園計劃 可帶父母子女移居
匯璽III首輪352伙即日近售罄 大手客1.6億掃12伙 付4780萬辣稅
匯璽III首輪352伙即日近售罄 大手客1.6億掃12伙 付4780萬辣稅
愛海頌獲批預售 最快本月開價
愛海頌獲批預售 最快本月開價
施永青：《收回土地條例》或掀司法訴訟
施永青：《收回土地條例》或掀司法訴訟
新葵芳2房600萬沽 返年初價
新葵芳2房600萬沽 返年初價
鄧耀昇旗下陞域12間酒店增優惠吸客
鄧耀昇旗下陞域12間酒店增優惠吸客
金馬倫道太興廣場舖30萬租出
金馬倫道太興廣場舖30萬租出