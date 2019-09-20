湯文亮：佩洛西的支持 口惠而實不至

乞求外人制裁自己將成罪人

老實說，法案是什麼我亦不甚了解，但應該與制裁有關，同時是一個民族罪人的法案，無人會出外國乞求制裁自己生長的地區，所以，即使是泛民成員，亦不敢去美國乞求制裁香港，所以黃何二人才有機會。

其實，泛民的大佬輩以前並不是未去過美國乞求這條法案，但是他們反其道而行，在去美國之前，公開表示此行是希望游說美國不推出任何制裁香港的法案。如果美國不制裁，就可以說是他們的功勞；如果美國制裁，他們又可以說已經盡了力，這才是政治。如似黃何二人這樣明刀明槍真的是很少見，無論成功與否，他們都是大多數香港人心目中的罪人。

再講佩洛西，環球金融海嘯有多少由她而起，當時美國財長保爾森需要7000億美元解燃眉之急，即使單膝跪佩洛西但仍然得不到她的答允，最後令到雷曼兄弟倒閉，金融資產價格暴跌，最後更演變成為環球金融海嘯，雖然即使佩洛西答允，保爾森亦未必能夠扭轉乾坤，但最低限度不需要負上這個不光彩名字，與今次黃何二人的舉動大同小異。

佩洛西今次有機會面對中國及封殺香港，所以不惜自貶身價接見及支持黃何二人，佩洛西不知道，她這樣做是降低了美國國會議員的身價。

《香港人權與民主法案》微不足道

就算這個法案獲得美國參眾兩院通過，最後都要等總統特朗普支持作實。現在中美貿易戰，在未有迹象解決之前特朗普一定不希望節外生枝，如果中美貿易戰達不成協議，美國有很多方案推出制裁中國，區區的《香港人權與民主法案》根本微不足道，如果達成協議，特朗普更加不會答應。我了解的事佩洛西當然了解，她支持黃何二人及香港的民主發展，講得實際一點，只不過是口惠而實不至。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]