經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮：佩洛西的支持 口惠而實不至

【明報專訊】有老友問我，黃之鋒以及何韻詩爭取到美國眾議院議長佩洛西支持《香港人權與民主法案》，究竟這法案對香港有幾重要，又會不會獲得通過？如果重要，點解沒有泛民的大佬輩出馬，甚至連中層泛民亦不去，而由兩個小輩去見美國議長，如果他是佩洛西，一定不會見黃何二人，更遑論支持及開記者招待會。

乞求外人制裁自己將成罪人

老實說，法案是什麼我亦不甚了解，但應該與制裁有關，同時是一個民族罪人的法案，無人會出外國乞求制裁自己生長的地區，所以，即使是泛民成員，亦不敢去美國乞求制裁香港，所以黃何二人才有機會。

其實，泛民的大佬輩以前並不是未去過美國乞求這條法案，但是他們反其道而行，在去美國之前，公開表示此行是希望游說美國不推出任何制裁香港的法案。如果美國不制裁，就可以說是他們的功勞；如果美國制裁，他們又可以說已經盡了力，這才是政治。如似黃何二人這樣明刀明槍真的是很少見，無論成功與否，他們都是大多數香港人心目中的罪人。

再講佩洛西，環球金融海嘯有多少由她而起，當時美國財長保爾森需要7000億美元解燃眉之急，即使單膝跪佩洛西但仍然得不到她的答允，最後令到雷曼兄弟倒閉，金融資產價格暴跌，最後更演變成為環球金融海嘯，雖然即使佩洛西答允，保爾森亦未必能夠扭轉乾坤，但最低限度不需要負上這個不光彩名字，與今次黃何二人的舉動大同小異。

佩洛西今次有機會面對中國及封殺香港，所以不惜自貶身價接見及支持黃何二人，佩洛西不知道，她這樣做是降低了美國國會議員的身價。

《香港人權與民主法案》微不足道

就算這個法案獲得美國參眾兩院通過，最後都要等總統特朗普支持作實。現在中美貿易戰，在未有迹象解決之前特朗普一定不希望節外生枝，如果中美貿易戰達不成協議，美國有很多方案推出制裁中國，區區的《香港人權與民主法案》根本微不足道，如果達成協議，特朗普更加不會答應。我了解的事佩洛西當然了解，她支持黃何二人及香港的民主發展，講得實際一點，只不過是口惠而實不至。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

美經濟前景現暗湧 儲局取態分歧 恒指4日累挫884點 受制250天線
美經濟前景現暗湧 儲局取態分歧 恒指4日累挫884點 受制250天線
逾半委員傾向年底前不再減息
逾半委員傾向年底前不再減息
再唱淡港經濟 陳茂波：第4季或現負增長
再唱淡港經濟 陳茂波：第4季或現負增長
四大行維持最優惠利率不變
四大行維持最優惠利率不變
高盛：莎莎港澳同店倒退至明年3月
高盛：莎莎港澳同店倒退至明年3月
外管局：外匯市場供求保持平衡
外管局：外匯市場供求保持平衡
「雙馬」旗下信貸客戶資料 拒交人行 中央牽頭成立「百行徵信」 冀打破國民信貸數據壟斷
「雙馬」旗下信貸客戶資料 拒交人行 中央牽頭成立「百行徵信」 冀打破國民信貸數據壟斷
官方機構冀統一數據 惟成效欠佳
官方機構冀統一數據 惟成效欠佳
「快速除牌」生效後 多企瀕除牌 轟港交所制度不公
「快速除牌」生效後 多企瀕除牌 轟港交所制度不公
百濟高層炮轟沽空報告誤導
百濟高層炮轟沽空報告誤導
聯通4G上月淨增506萬戶 一年最多
聯通4G上月淨增506萬戶 一年最多
諾頓羅氏：貿易戰無礙新科網企業外闖
諾頓羅氏：貿易戰無礙新科網企業外闖
大新：全年私人貸款料無增長
大新：全年私人貸款料無增長
百威亞太兩日逾9億孖展 公開放售未足額 外電：機構投資者反應熱烈
百威亞太兩日逾9億孖展 公開放售未足額 外電：機構投資者反應熱烈
畢馬威：新股上市第4季料回升
畢馬威：新股上市第4季料回升
巴西印尼跟隨聯儲局減息 科技股帶動 美股早段向上
巴西印尼跟隨聯儲局減息 科技股帶動 美股早段向上
股神副手布里特庫爾 離開巴郡自立門戶
股神副手布里特庫爾 離開巴郡自立門戶
貿戰影響 美國品牌內地排名急跌
貿戰影響 美國品牌內地排名急跌
張兆聰：中教控股可低吸炒波幅
張兆聰：中教控股可低吸炒波幅
張宗永：外資被嚇跑的問題
張宗永：外資被嚇跑的問題
技術取勝：偉易達上升動力增強
技術取勝：偉易達上升動力增強
盧駿匡：恒指步入熊三 料見一年新低
盧駿匡：恒指步入熊三 料見一年新低
陳德霖粉墨登場 take 2就搞掂
陳德霖粉墨登場 take 2就搞掂
中央釋萬噸儲備豬 保「十一」國慶供應
中央釋萬噸儲備豬 保「十一」國慶供應
劉思明：港股回落 毋須過分悲觀
劉思明：港股回落 毋須過分悲觀
周顯：李小加就任前 港交所最輝煌
周顯：李小加就任前 港交所最輝煌
譚新強：今天在耶魯法律學院香港問題講座 盡「真•香港人」責任
譚新強：今天在耶魯法律學院香港問題講座 盡「真•香港人」責任
馬來西亞檳城 樓價低吉隆坡四成 高質醫療適合退休
馬來西亞檳城 樓價低吉隆坡四成 高質醫療適合退休
第二家園計劃 可帶父母子女移居
第二家園計劃 可帶父母子女移居
匯璽III首輪352伙即日近售罄 大手客1.6億掃12伙 付4780萬辣稅
匯璽III首輪352伙即日近售罄 大手客1.6億掃12伙 付4780萬辣稅
愛海頌獲批預售 最快本月開價
愛海頌獲批預售 最快本月開價
施永青：《收回土地條例》或掀司法訴訟
施永青：《收回土地條例》或掀司法訴訟
新葵芳2房600萬沽 返年初價
新葵芳2房600萬沽 返年初價
鄧耀昇旗下陞域12間酒店增優惠吸客
鄧耀昇旗下陞域12間酒店增優惠吸客
金馬倫道太興廣場舖30萬租出
金馬倫道太興廣場舖30萬租出