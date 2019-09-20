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譚新強：今天在耶魯法律學院香港問題講座 盡「真•香港人」責任

【明報專訊】昨天剛在華盛頓參加完季度CEO峰會，然後再去了黑石老闆Steve Schwarzman的新書發布會。現正坐在往紐約的火車上，但因路軌出現問題而延誤了3小時，到酒店時應該已近天光！本想譏笑美國火車系統落後，但最近香港出現了40年來最嚴重載客列車出軌事故，就無謂批評人家了。

不如先講下Schwarzman自傳《What It Takes》的發布會，在非常漂亮，鄰近白宮的Smithsonian Renwick Gallery舉行。整個派對有點政經、財金界，紅地氈「首影禮」的感覺。星光熠熠，除不少金融界鉅子和大企業CEO出席外，更有很多華盛頓政治權貴和社交界的中流砥柱，都畀面出席。最搶鏡的應該是前後腳到埗的The Ultimate Power Couple——交通部長趙小蘭和她的老公、參議院多數黨領袖Mitch McConnell（早前跌倒，左手仍吊着繃帶）。商務部長Wilbur Ross亦有來臨，還帶着年輕漂亮的夫人。

趙小蘭仍然優雅，長袖善舞，穿插在嘉賓之間，但其實她近日有點煩惱，被民主黨控制的眾議院Oversight Committee調查有否與她父親的船運公司出現利益衝突。 所以雖然Mitch McConnell喜扮作對華鷹派，但說服力明顯不足，因為他是靠老婆發達的，選舉工程亦非常倚賴老婆外家捐獻。

Schwarzman的新書是講述他如何奮鬥致富的故事。他雖年屆72，身家過百億美元（已捐了很多錢），但仍非常好勝。他不止做生意好勝，連寫書都一樣，在發布會上，不遺餘力地鼓勵大家多買幾本送給朋友和家人，且擔保好看甚至會笑出聲來。他更主動提到雖只出版了一天，已登上Amazon最暢銷榜的第8位。毫不意外，他將捐出所有來自賣書的收入。

黑石老闆預言Uber生意模式永不賺錢

除推銷自傳外，他也指出美國經濟仍然良好，房地產沒有泡沫，銀行資金充裕，股市有點高，但不算嚴重。反而他最擔心的是他最善長的private market，原因是息口過低，甚至出現負利率，導致某些獨角獸出現泡沫，並特別舉出WeWork為危險例子。他亦批評Uber的生意模式，預言將永不賺錢！英雄所見略同，正是這些原因，所以我多次提醒大家要小心Softbank和旗下的Vision Fund。

峰會的最主要嘉賓是美國貿易代表Robert Lighthizer（萊特希澤）。 不少其他嘉賓也是外交和貿易專家，包括前貿易代表Carla Hills（老布殊年代），第一任國家情報局長（掌管NSA和CIA）John Negroponte，前駐華大使Stapleton Roy（真正中國通，出生於戰前南京），前副國務卿Bob Hormats（曾跟隨基辛格見過毛主席和周恩來總理），澳洲前總理Kevin Rudd（陸克文，峰會常客）。連美國前國務卿Colin Powell將軍都賞面出席。

最搞笑的是Lighthizer花了最少3分鐘，半開玩笑、半認真投訴峰會座位安排。他以為既然邀請他來演講，就必讓他站在台前，但竟然不是，反而安排他如「壞學生」般，坐在最後排來發言（後排「同學仔」陣容其實也不弱，包括Powell將軍，波音和強生CEO等）。原來這是個故意安排，且有雙重原因。第一是上次安排了Peter Navarro在台前發言，他講到不肯停，且幾乎跟Bob Woodward「開拖」，因他剛寫完一本批評特朗普白宮的書，Navarro指摘Woodward從未訪問過他，但在書內多次引述他言論，且斷章取義。汲取教訓後，為免Lighthizer與亦在場的Woodward或其他人過度爭拗，就索性不讓他在台前演說。安排他坐在後排的另一原因是逼他不止發表意見，也需留心聆聽其他與會嘉賓意見。這招非常成功，Lighthizer本只打算逗留半小時，但結果非常畀面，留了近一個半小時，且見到他不停寫筆記。

Lighthizer是位非常專業的談判專家，講話頗直接，且具幽默感，沒有Navarro和剛被炒的Bolton那麼惹火，應該是好事。他首先提到USMCA（美墨加貿易協議）的重要性，不停稱讚眾議長Pelosi（佩洛西）能幹，有信心她支持法案，且希望兩黨盡快合作以大比數通過。聽來有機會在今年內成功。請同時記住Navarro曾多次公開預測（干擾巿場？），如聯儲局繼續減息（已在發生），和USMCA獲通過，道指將升至3萬點。他有時再加一關，德國採取積極財政政策，仍未發生。

萊特希澤：跟中國改革派談判才可成功

Lighthizer提到，無論去到任何國家如印度或日本，他們都必定追問中美貿易談判的進展，興趣甚至超過對本國的關心，證明中國有多重要。他首先聲明他不知談判會否成功，即使知道也當然不會泄密。話雖如此，但從他的講話，已有不少得着。他提到中方副部長級團隊已到達華盛頓，即將重啟談判，然後10月初，部長級團隊亦將到華府展開會談。

他提到5月時，談判確曾接近成功，但不承認有90%那麼高，後來似乎協議因中方鷹派反對而被拉倒。這一點非常重要，這是我第一次正式聽到美方如此高級官員，直接指出中方也有分為鷹鴿兩派。

他更強調只可跟改革派談判才有可能成功，因為只有改革派才會相信貿易協議的條件，包括IP保護、減少國企保貼，和開放市場等措施，對中國發展也有好處。即是說，鴿派必須成功說服所有其他人。

好幾位其他嘉賓指出中美談判困難之處是中美關係複雜，除貿易外，還有其他方面的考慮，包括國防、科技、以及意識形態等等。例如華為，超過八成與會者相信這是個跟國防相關的問題。有人指出美國對中國發出的信息混亂和矛盾，一邊要求中國在貿易上遵守遊戲規則，但同時又似乎正企圖阻礙中國崛起。那麼從中方利益考慮，即使達成貿易協議，有何好處？

前國務卿：互相尊重方能化解危機

Powell是位old school外交家，仍苦口婆心建議特朗普政府必須尊重中國，千萬不可把它看作敵人，因為按他過去60年，在不同崗位接觸核武的經驗，核武真的絕對不能用，所以剩下來的途徑只有和平談判。 他更以2001年在海南島發生的中美戰機相撞事件為例，講出他如何親手以互相尊重的外交手段，化解那次危機。

Rudd剛從北京回來（現居美國），上周曾跟劉鶴副總理開會。他認為中國現今經濟情况比5月時更嚴峻一點，所以有更大誘因要達成協議，最快可在感恩節前完成（其與會人士沒這麼樂觀，過半不相信在年底前可談攏）。但這將只是一個較簡單和狹窄的貿易協議，其他問題將拖延到明年美國大選後。此簡單協議亦不可牴觸早前公開宣布的三條底線：

（1） 美方必須在達成協議後，馬上取消所有關稅；

（2） 美方不可隨意再次單邊制裁中國，且不容許中方還擊；

（3） 美方不可要求中國修改法律。

Lighthizer的最主要反應是針對第二條，他指出貿易協議跟商業合約不一樣，幾乎無法確保執行（enforcement），不可能每次都以打仗為解決方法，加上美國從不相信獨立仲裁（independent arbitration），所以唯一方法就是單邊主動制裁權。他的這一點有些道理，但我不認為無法解決，只要條件平等，容許中方同樣的主動制裁權，不就可行嗎？

貿易協議綑綁香港 將問題複雜化

我最感意外，亦最欣慰的是，Lighthizer竟隻字未提到香港。這不可能是個疏忽，亦即證明最少從他角度來看，不應亦不可把兩件事綑綁在一起，只會將問題複雜化。他多次重複他的宗旨，stay in the lane和stay out of the news，即只集中精力在貿易問題上，盡量不管其他問題，亦同時盡量低調。他認為如能解決貿易紛爭，也必對其他事情有幫助。只希望特朗普和其他官員也有同感。

我建議峰會邀請另一位來自香港的年輕嘉賓。他本來答應了，但竟不見人。後來才知道原來他有來過，但拒絕坐下來，就速速離開了。這種行為，有點小家和失禮香港人吧！連我都有點尷尬，不好意思把他推薦給如此高層次的峰會。

我亦在峰會上發言簡單解釋香港的真實現况，跟他們在CNN和《紐約時報》看到的不太一樣。很多嘉賓極感興趣，在會後午餐上追問我很多問題。

今天下午，我將在耶魯法律學院，舉行一場較深入的以香港現况為題的演講，包括探討《基本法》的憲法問題。很高興不少各院系的學生和教授表示有興趣出席。有點班門弄斧的感覺，因為耶魯是美國首屈一指的法律學院，出過無數最高法院大法官，總統都有兩位，今次將出席的更可能包括國際憲法權威學者Bruce Ackerman教授。

這是我作為「真 • 香港人」的責任。

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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