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盧駿匡：恒指步入熊三 料見一年新低

【明報專訊】筆者上期表示「相信（恒指）整固後仍然有機會挑戰250天線，即是大約27,400點」，最終上周五（13日）如預期上試250天線，當日高位是27,366點。

現時是否已結束反彈，可考慮幾個指標。首先是反彈目標。早前筆者以幾個不同的方法來計算，反彈目標大概是介乎27,400點與27,700點之間。以現况而言，已達到最低的要求。

此外，市况逆轉可參考短線市寬。近日短線市寬已升至80%以上的極度超買水平，暗示有足夠條件見頂回落。然而，什麼時候正式展開調整，要看恒指的日線圖會否出現一些明確的信號，例如下跌裂口或大陰燭。

短線26700及26300點為技術支持

恒指今次見頂回落，意味熊二反彈完成，並開始逐步進入熊市三期。短線而言，於26,700點及26,300點會是技術支持，不過相關水平只會提供緩衝而非見底，料後市會再成一年新低，即是去年10月30日低位24,540將會失守。由於現時處於相對高位，因此可考慮盡量減持股份並繼續買入反向EFT（7500）。

在熊市中要留意的股份不多，因此操作會相對簡單。基本上後市會持續反覆下跌，而策略是順勢而行做淡。選股方面會以大價股為主， 只要挑選適合的衍生工具，不難在跌市中賺取豐厚利潤。 不過對於投資者而言，第一步是要放棄牛市的炒股習慣，即是買入正股後等待股價上升來賺取利潤。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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