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經濟
2019年9月20日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
美經濟前景現暗湧 儲局取態分歧 恒指4日累挫884點 受制250天線
逾半委員傾向年底前不再減息
再唱淡港經濟 陳茂波：第4季或現負增長
四大行維持最優惠利率不變
高盛：莎莎港澳同店倒退至明年3月
外管局：外匯市場供求保持平衡
「雙馬」旗下信貸客戶資料 拒交人行 中央牽頭成立「百行徵信」 冀打破國民信貸數據壟斷
官方機構冀統一數據 惟成效欠佳
「快速除牌」生效後 多企瀕除牌 轟港交所制度不公
百濟高層炮轟沽空報告誤導
聯通4G上月淨增506萬戶 一年最多
諾頓羅氏：貿易戰無礙新科網企業外闖
大新：全年私人貸款料無增長
百威亞太兩日逾9億孖展 公開放售未足額 外電：機構投資者反應熱烈
畢馬威：新股上市第4季料回升
巴西印尼跟隨聯儲局減息 科技股帶動 美股早段向上
股神副手布里特庫爾 離開巴郡自立門戶
貿戰影響 美國品牌內地排名急跌
張兆聰：中教控股可低吸炒波幅
張宗永：外資被嚇跑的問題
技術取勝：偉易達上升動力增強
盧駿匡：恒指步入熊三 料見一年新低
陳德霖粉墨登場 take 2就搞掂
中央釋萬噸儲備豬 保「十一」國慶供應
劉思明：港股回落 毋須過分悲觀
周顯：李小加就任前 港交所最輝煌
譚新強：今天在耶魯法律學院香港問題講座 盡「真•香港人」責任
湯文亮：佩洛西的支持 口惠而實不至
馬來西亞檳城 樓價低吉隆坡四成 高質醫療適合退休
第二家園計劃 可帶父母子女移居
匯璽III首輪352伙即日近售罄 大手客1.6億掃12伙 付4780萬辣稅
愛海頌獲批預售 最快本月開價
施永青：《收回土地條例》或掀司法訴訟
新葵芳2房600萬沽 返年初價
鄧耀昇旗下陞域12間酒店增優惠吸客
金馬倫道太興廣場舖30萬租出
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技術取勝：偉易達上升動力增強
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【明報專訊】神華中線升勢料未完（圖）
中糧肉食2.8元料有阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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美經濟前景現暗湧 儲局取態分歧 恒指4日累挫884點 受制250天線
逾半委員傾向年底前不再減息
再唱淡港經濟 陳茂波：第4季或現負增長
四大行維持最優惠利率不變
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金馬倫道太興廣場舖30萬租出
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