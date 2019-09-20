張宗永：外資被嚇跑的問題

先說非陸資的外資，他們可以分為三類：第一類是在香港開設公司是為了做大陸生意；第二類是以香港作為為亞太區業務樞紐；第三類是單純是做香港人生意，佔比較小，因為香港論人口是一很小的市場。

第一類外資，他們做大陸生意，在一定程度上亦接受共產黨統治的不完美性，如果不選擇香港，可能只會選擇北京、上海或深圳。但香港變了不一樣後，會比「京、滬、深」差嗎？昨天他們選擇香港，我覺得明天他們仍會選擇香港。

事件平息後 去政治化很重要

至於第二類外資，他們享受香港的法治、地理優勢、資金進出自由和大量包括法律、會計和金融界專業人士。這些公司會擔心自由法治會否褪色的。在事件平息後，政府為這城市去政治化很重要，重中之重是不再要求商家政治表態，讓他們保持了不出聲的自由。舉例說：我是一跨國會計師行，全球各地都有員工，如果我為了在中國做生意，出來做「護旗手」，我其他地方的員工肯定會有意見，結果是兩面不是人。

談到陸資，北京加強對香港經濟的控制，是任何明眼人都看得到的國策。北京絕對願意用金錢來換維穩，陸資如果令每一家香港公司都變成國泰航空（0293），員工頭上一把刀，自然不再那麼踴躍發聲，所以紅色資本大量湧入香港是指日可待的事。因此，我對香港股市的後市並不悲觀。

紅色資本湧港指日可待 後市不悲觀

一如我之前所說，他們不介意令香港變得富有，只要政治上卻不重要。至於你是否喜歡在這樣的城市生活？投票權在你的腳（移民）和手（投票）。

曾經有一家龍頭國企食品公司找我們公司洽購香港的相關企業，我們鎖定了一目標，公司有三千多名員工，我原本擔心買方因為收購後要執行瘦身而卻步，後來和國企的領導溝通，他們說：「現在的政治任務是收購目標員工愈多愈好。」

這事情發生在去年年底，那時「反修例」仍未發生呢。

[張宗永 翼之聯想]