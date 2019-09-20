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貿戰影響 美國品牌內地排名急跌

【明報專訊】中美貿易戰持續之際，中國消費者對美國品牌的態度也發生改變。諮詢公司Prophet關於中國消費者對品牌取態的報告顯示，iPhone生產商蘋果在中國的品牌聲譽，由2018年排第11，跌至今年的24位。回顧2017年貿易戰開始前，蘋果更高踞第5位。不過蘋果的競爭對手華為，今年則躍升兩位，排名第2，僅次於榜首的支付寶。排名第3至10位分別為：安卓（Android）、大疆（DJI）、微信、嗶哩嗶哩、小米、中信銀行、英特爾（Intel）及奧迪，當中只有安卓（Android）及英特爾是美國品牌。相比2017年，當時在中國10個聲譽最高的品牌中，美國品牌佔一半。

蘋果由貿戰前第5位跌至24位

Prophet的年度調查，要求1.35萬名中國大城市的消費者，對27個類別的258個品牌進行排名。數據顯示，中國消費者對部分美國品牌趨於冷淡，尤其在加拿大當局因應美國政府要求拘捕了華為財務總監孟晚舟後，美國品牌的聲譽有所下滑。Prophet的分析認為，美國政府封殺華為，激起了中國消費者對本土品牌的支持。除華為外，部分中國品牌也在崛起。運動服裝製造商李寧首次打入前40名，排第34位，僅低於Nike兩位。不過對於美國消費者來說，蘋果仍是最具信譽的品牌，排名第2、3則分別為Spotify及安卓。另外微軟公布，計劃回購多達400億美元股票，並將股息提高11%，與股東分享利益。受惠於雲端業務，微軟成了目前市值最大的上市公司，股價今年迄今上漲36%。

（綜合報道）

[國際金融]

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