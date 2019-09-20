股神副手布里特庫爾 離開巴郡自立門戶

布里特庫爾於2009年加入巴郡，當時她25歲，擔任巴菲特的財務助理。《華爾街日報》形容，布里特庫爾是巴菲特的門生，在巴郡的10年間，專責協助受困的巴郡旗下公司。她曾在不同的時間，分別擔任油漆公司Benjamin Moore、定制畫框製造商Larson-Juhl、絕緣體及屋頂物料製造商Johns Manville和派對用品供應商Oriental Trading的董事長，意味這些公司的行政總裁要直接向她匯報工作。

在巴郡旗下廚具公司Pampered Chef的銷售額和利潤下跌之際，她在2014年擔任了該公司的行政總裁。今年第二財季，Pampered Chef銷售額按年增長19%，稅前利潤按年增長52%。

布里特庫爾就讀於哈佛商學院。她與自己有份建立的學生組織，前往巴郡總部所在的內布拉斯加州奧馬哈市時，首次見到巴菲特。2009年夏季，她在巴郡打暑期工。由於當時巴郡沒有職位空缺，巴菲特於是特別為她開設了一個職位，僱用她作為自己的財務助理，最初負責管理巴郡與Jefferies Financial Group組成的合資企業Berkadia 。

巴菲特讚許「完美辦妥任何工作」

巴菲特稱，她就是消防員，「我給她任何工作，她都完美辦妥」。現年35歲的布里特庫爾打算在明年3月底離開Pampered Chef，並在明年首季辭去卡夫亨氏的董事職務。她希望創立一家投資公司，利用巴郡的經營方式，收購一些企業後長期持有。巴菲特稱，理解布里特庫爾的決定，因為他也離開了恩師Benjamin Graham的投資公司，1956年開始自立門戶。不過他表示，不打算投資於她的新公司。布里特庫爾是巴郡董事會的3名女性之一，也是巴郡企業少數的女性CEO。一些觀察家曾猜測，她未來可在巴郡更上一層樓。

（華爾街日報）

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