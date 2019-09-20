巴西印尼跟隨聯儲局減息 科技股帶動 美股早段向上

部分市場人士對聯儲局未有在本周會議，為資金問題作出更多承諾感到失望。多家作為美聯儲交易商的美國大型銀行認為，聯儲局應考慮不同的解決方案，把向金融系統注資的舉措規律化。這些大行的分析師指出，此機制在季度結束或年度結束前尤為重要，因為大量現金流出的風險，會引發市場混亂。隨着本月底多家銀行會因應監管要求而縮減資產負債表，回購市場將更為緊張。摩通的分析師警告，市場的混亂情况，在年底仍可能出現。部分銀行家呼籲聯儲局提供一種具期限的回購措施，可在兩周內借出資金，確保市場在季度結束前有所需的現金。

英倫銀行維持利率0.75厘不變

面對潛在的硬脫歐風險，英倫銀行傾向採取觀望，昨宣布維持利率在0.75厘不變。不過該央行預期，英國脫歐的長期不確定性，將使利率維持在較低水平。央行官員估計，英國今年可避免陷入衰退，但警告脫歐問題及對貿易的擔憂正拖累經濟。當局警告，倘英國無協議脫歐，將導致經濟增長放緩，通脹上升及英鎊進一步下跌。不過英倫銀行強調，倘若英國硬脫歐，利率將可升可跌。

挪威繼續收緊貨幣

對於聯儲局再次減息令日、美利差縮小，日本承受日圓上漲而拖累經濟的壓力。日本央行昨維持貨幣政策不變，但認為海外經濟的下行風險上升，須更注意物價上升勢頭受損的可能。倘全球經濟減速和消費稅提升導致經濟衰退的憂慮加劇，央行將在10月底的會議探討追加措施。印尼、巴西央行昨也宣布減息，只有挪威央行反其道而行，繼續收緊貨幣政策，將基準利率上調至1.5厘。不過該央行表示，由於全經濟放緩，其收緊貨幣政策的空間有限。

此外，旅遊住宿平台Airbnb確認明年上市的計劃，其在對上一輪融資估值達310億美元。該公司表示，它在今年第二季的收入超過10億美元。截至本月，在其平台出租的住宿，累計收入超過800億美元。它早前向印度連鎖酒店Oyo投資1億美元，又收購了酒店預訂網站HotelTonight。

（綜合報道）

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