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畢馬威：新股上市第4季料回升

【明報專訊】畢馬威中國發表的最新報告顯示，由於環球經濟存在不確的，部分大型企業上市面臨諸多挑戰，包括下調招股價、縮減集資規摸甚至推遲上市。不過，受惠於眾多新股在港上市，預期新股市場在第四季回升，並且令香港的新股融資排名，保持在全球三甲之內。

畢馬威又指出，由於物流地產平台ESR Cayman最近再提交上市申請，大型新股百威亞太（1876）更將於第三季尾在港上市，反映市場氣氛改善。截至2019年9月13日，有超過200家公司正在申請上市，處於歷史高位。由今年初至今，已有11家集資額在20至100億元之間的中型新股在主板上市，另外至少10家規模相若的企業已遞交上市申請。其預計，2019年中型新股宗數有望超過去年總數21宗。

港可企穩集資三甲

眾多在港上市的新股所屬行業中，畢馬威稱，以基礎設施或房地產業仍然穩佔龍頭，在9月13日，在正在申請上市的公司之中，佔比有四分之一。信息技術、媒體和電信業的企業，按上市宗數計排名第三，單是今年頭三季，已經有12家在港上市，屬新經濟者則佔8家。目前更有27家新經濟公司正在申請上市。醫療保健及生命科學行業以集資總額計，排名第二，今年首三季度，共有4家公司根據新上市制度上市。在今年度7月和8月，新提交的主板上市申請數量，從2018年同期的46家，增加至62家，增幅超過30%。

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