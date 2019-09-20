百威亞太兩日逾9億孖展 公開放售未足額 外電：機構投資者反應熱烈

明報記者 馬迪帆

綜合市場消息，昨日百威孖展認購僅錄得溫和增長。券商如耀才及時富新認購均不多，前者維持首日水平，總計借出近3億元，後者則多借8500萬至3.85億元總額。此外富途借出1.24億元，輝立借出6000萬元，第一上海借出4000萬元，5家券商總計有9.26億元。若不計發售調整權，百威本次料最多可集資369億元，其中香港發售佔5%，約為18.45億元。百威首次上市時，首日已借出63億元孖展盛况，不過最後上市擱置，有不少散戶因此需要「蝕息」離場。

百威料成全球第二大新股

雖然今次招股孖展反響不如之前熱烈，但料百威已經上市無憂，將成為全球第二大新股。據《華爾街日報》引述知情人士報道，以至今已收到的訂單計，百威整個招股規模已獲足額認購，機構投資者部分更已超額認購（more than subscribed）。

百威本次特地設下發售調整權，即為機構投資者打開大門，若有需求，可於定價之前最多增發36%股份，將集資額推上506億元。

小型股適合短炒 較受散戶歡迎

近期除百威外，新股市場亦有兩隻小型新股TBK & Sons（1960）及LFG投資（3938）同期招股，分別於昨日及今日截止。輝立證券企業融資經理陳英傑表示，近期反而見到規模細小的LFG受散戶偏愛，預料短期炒作資金縮水，因此小型股相對更為靈活適於短炒。他表示，百威有權增發股份，大幅提升估值，因此或會壓抑短炒，但百威屬消費股，未來長線料依舊受追捧。

第一上海首席策略師葉尚志則表示，此次百威認購平平主要由於市場整體氣氛差。近日港股下行，恒指連跌4個交易日，昨日跌285點或1.7%。葉尚志表示，面對類似百威的大型股，散戶可能取態較為謹慎，預料多為大戶在認購，並且用以長線投資。他補充，雖然百威的定價令投資者未有太多「着數」，但依然可接受，定價貴並非認購減少首要原因。