諾頓羅氏：貿易戰無礙新科網企業外闖

李曉蓓稱，內地除了原有的科網龍頭之外，初創公司由成立到上市需時比過往短，例如瑞幸咖啡在成立短短19個月後便成功上市。

預期更多初創企業崛起

在內地政策支持及激勵下，她預期有更多初創企業崛起，並且使用更多人工智能、虛擬實境、區塊鏈等技術，甚至利用大灣區發展成新一代的科技樞紐，令初創企業發展動力得以持續，甚至會引來更多新投資及併購活動。個別行業如金融科技方面，更有鼓舞性的發展。

在新一浪的發展下，李曉蓓預期，科網界不會讓百度、阿里巴巴及騰訊專美，反而會有更多科網及電商公司，如美團（3690）等完成上市融資後，可以有足夠財務資源在海外併購、成立公司或與人家合伙。

企業外闖更注重審查

無疑中美貿易戰、外國監管收緊會對初創企業外闖構成負面影響，但是無阻該等企業在海外的發展，原因是有關企業需要分散行業及市場發展，同時比過往的管理會有提升及更精細，及比過往更注重盡職審查。