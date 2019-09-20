百濟高層炮轟沽空報告誤導

百濟的中國區總經理兼總裁吳曉濱稱，公司從新基公司取得藥品後，賣給經銷商華潤醫藥（3320），再分銷給各大醫院和藥店，產品缺陷退貨自2017年第四季度總值才不超過20萬美元。華潤醫藥則一般將商品庫存一個月。

首席財務官：報告顯示錯誤數據

首席財務官及首席戰略官梁恒進一步指，有關報告顯示錯誤的管理層股票銷售數據及錯誤地計算了研發大樓的面積。他強調，該集團在百濟神州（廣州）生物科技公司持股95%，而非沽空報告所指持有PD-1單抗替雷利珠單抗的5%至10%的權益。為了支持研發及產品上市後分銷，更須對該廣州公司定期注資，與沽空報告所說的相反。有關沽空報告同時還推測，百濟神州（廣州）醫藥公司帳面的非流動資產中的2500萬美金，是用於回購新基的庫存，事實上卻用作支付其合作製造商勃林格殷格翰擴大生產能力。

梁恒對於J Capital Research報告所指，百濟在蘇州工廠的庫存與新基的產品有關一說，作出反駁稱，蘇州工廠在資產負債表上的庫存為自己生產的澤布替尼和Pamiparib。集團亦沒有被要求須從新基購買最低數量的藥品。