「快速除牌」生效後 多企瀕除牌 轟港交所制度不公

金利通斥聯交所不了解IT業

以電訊設備買賣起家的創業板股份金利通於前年收到除牌通知，至今停牌已逾一年。公司自2002年上市以來，至去年才扭虧為盈，其餘財年均錄下巨額虧損。聯交所於去年發下信函，表示公司主業及招聘業務處於低業務運作水平；新業務記錄較短；未能證明有相當資產可維持上市地位，因此決定對其除牌。金利通主席洪集懷不滿此決定，他表示，公司近兩年大數據收入持續增加，正開拓不同市場，認為聯交所眼光「傳統」，不了解IT及大數據業務。

無定義「低業務運作水平」

洪集懷質疑，上市規則並無定義何為「低業務運作水平」，認為依此作除牌決定不符法治。他表示，公司之前是聚焦研發，並非低業務運作，之前曾於GEM上市委員會聆訊對此提出質疑，而有委員亦承認研發亦屬於「運作」的一種。公司去年2月收到覆核結果，委員會維持原有除牌決定，洪表示今年公司與聯交所已經再無溝通。

遭除牌公司往往希望保留上市地位，因此時而與聯交所產生爭端。停牌超過4年的鎳資源國際（2889）今年就入稟高院，就除牌決定提出司法覆核，同時質疑上市科及上市委員會妨礙公司運作及財務狀允，一心將其除牌。另有與聯交所陷入長期「纏鬥」的國家聯合資源（0254），認為已經達成復牌條件，但依然收到除牌建議，公司因此發聲明指上市部及上市委員會濫權，再度呈請覆核。