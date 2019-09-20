官方機構冀統一數據 惟成效欠佳

人行2015年

已要求機構做好準備

人行在2015年1月曾要求包括「芝麻信用」及「騰訊徵信」在內的8家信用機構，用6個月時間做好個人徵信業務準備工作，惟靜候多時仍未獲發牌，當時存在的核心問題之一是無法解決第三方獨立性問題。因此，這8家個人徵信機構當時與多個同行，倡議發起成立徵信聯盟（信聯）。惟在去年2月，人行公布首張設立經營個人徵信業務的機構許可信息公示表，宣布「百行徵信」已獲得許可成立，「芝麻信用」及「騰訊徵信」亦成其股東。

不過，除了要面對螞蟻金服及騰訊等科企不肯分享數據的問題，「百行徵信」還要應付低參與度的挑戰。據《新華社》透露，截至目前與「百行徵信」達成服務協議機構約700間，當中所包含的P2P網貸機構約101間。但從「網貸之家」在上月發表的P2P網貸行業報告顯示，截至2019年8月底，內地P2P網貸行業正常運營平台數量達707家，合計停業及問題平台數量則有約6000家。

百行機構股東市佔不足20%

因此，「百行徵信」內所含的機構僅佔市場不足20%，機構參與度非常低。 報道引述分析員估計，「百行徵信」目前尚未對外公布P2P網貸機構振入的具體條件，相關當局應會對機構的實力和數據質量等方面有要求，造成參與度較低的問題。