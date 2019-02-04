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「雙馬」旗下信貸客戶資料 拒交人行 中央牽頭成立「百行徵信」 冀打破國民信貸數據壟斷

【明報專訊】《金融時報》昨日報道指，內地兩大科網金融巨擘螞蟻金服及騰訊（0700）拒絕向中國人民銀行（下稱「人行」）交出旗下信貸平台的客戶資料。人行去年3月牽頭成立「百行徵信」，旨在建立全國性的信貸資料庫，並希望從阿里及騰訊等金融科技公司手中，取得約4.6億非銀行人口數據，試圖打破科企對相關數據的寡頭壟斷。惟現時百行徵信已成立一年半，兩巨頭仍未肯合作。

明報記者 葉子晴

本報向螞蟻金服及騰訊查詢，雙方均沒有回覆。據《金融時報》，百行徵信亦沒有回應。馬雲旗下阿里巴巴的姐妹公司螞蟻金服及騰訊，原本打算建立自己的信用評分方案，惟人行於去年2月撤銷許可，兩間公司被迫放棄後加入「百行徵信」。報道引述百行徵信的員工透露，在8個率先參與的公司中，目前只有3間同意遞交客戶資料，而百行徵信主要是想從騰訊和阿里等平台中，獲取更多個人信息、信用數據及貸款歷史。而另一名騰訊前員工則證實，騰訊及螞蟻金服沒有分享相關數據，但補充指，如果作出要求的是人行，而不是百行徵信「這個較低級的機構」，那麼騰訊及螞蟻金服也許會同意交出資料。

騰訊芝麻信用各持股8%

翻查資料，百行徵信的大股東是由中國人民銀行會、銀監會、證監會組織成立的中國互聯網金融協會，持股36%；螞蟻金服旗下芝麻信用、騰訊的騰訊徵信、深圳前海徵信、鵬元徵信、中誠信徵信、考拉徵信、中智誠徵信、北京華道徵信在內8間徵信機構為小股東，各持股8%（見圖）。據悉，現時有700多間金融機構及公司加入，其中較多為一些網上小額信貸機構。而昨晚有內媒發現，騰訊主席馬化騰不再擔任騰訊徵信的法定代表人，現任法定代表人為騰訊副總裁林海峰。

螞蟻金服於2015年初推出的「芝麻信用」，屬於徵信機構，主要是通過雲計算技術評估個人信用狀况，芝麻信用不但會影響支付寶的「花唄」（阿里旗下消費信貸產品，可在線上或線下消費時進行賒帳付款）的信用額度，還可以用來申請簽證。去年11月加拿大移民部曾宣布，芝麻信用達到750分的用戶可選擇提交其「芝麻簽證報告」，證明個人的財務及履約能力申請簽證，變相簡化了過往繁複的手續。 騰訊亦不甘落後，在同年3月推出「 騰訊徵信」，主要提供兩類服務，一是協助金融機構控制風險，二是協助客戶建立良好信用記錄。

相關字詞﹕信貸資料庫 百行徵信 騰訊徵信 螞蟻金服 芝麻信用 阿里巴巴 騰訊

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