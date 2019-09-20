經濟
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外管局：外匯市場供求保持平衡

【明報專訊】國家外匯管理局（下稱外管局）昨日公布，8月銀行結售匯逆差54億美元，上月為逆差61億美元。外管局新聞發言人、總經濟師黃春英表示，8月銀行結售匯逆差收窄，外匯市場供求保持基本平衡；當月雖然企業、個人等非銀行部門涉外收付款逆差有所擴大，但綜合考慮銀行部門外匯收支等情况，境內外匯市場供求延續基本平衡格局。

所售結售匯逆差，其實反映市場對外幣需求大於供結，反映人民幣出現貶值壓力的指標，以及顯示資金外流的狀况。8月結售匯逆差54億美元，比7月的61億美元為少，反映貶值壓力及資金外流情况紓緩。根據外管局數據顯示，8月銀行結匯12,013億元人民幣（約1711億美元），售匯達12,391億元人民幣（約1765億美元），因此出現結售匯逆差378億元人民幣（約54億美元）。當中銀行代客結售匯逆差佔230億元人民幣；銀行自身結匯逆差148億元人民幣。截至8月底，遠期未到期淨結匯106億元人民幣。

8月底外匯儲備達31072億美元

黃春英指出，銀行結售匯逆差穩中有降，8月銀行結售匯錄得54億美元輕微逆差，按月下降12%，按年下降64%。同時，外匯儲備餘額保持基本穩定，在8月底時達31,072億美元，按月增加35億美元，因此外匯市場供求保持基本平衡。貨物貿易、直接投資仍是8月主要結售匯順差項目；企業投資收益購匯季節回落；個人結匯同比增8%，購匯降17%。

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