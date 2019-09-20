高盛：莎莎港澳同店倒退至明年3月

莎莎昨日曾跌2.3%至1.67元，收市倒升1.2%至1.73元。高盛預期，莎莎的港澳同店銷售由今年直至明年3月，都會出現倒退（見圖）。

在同店銷售惡化及固定租金及人工開支下，該行相信集團利潤會進一步受壓。面對艱難環境，莎莎提出數項救亡招數，節流方案包括數間街舖正就短期減租磋商，以及在2020年財年續約時務求再節省更多租金；要求部分經理自9月起每周放1日放無薪假，以減低員工成本壓力。管理層計劃減慢擴張，以及關閉一些中、港、澳虧損分店。

花旗：短線難見翻身之日

另一大行花旗則維持莎莎「沽售」評級，目標價1.51元。花旗直言莎莎盈利及銷售短線難見翻身之日，相信疲弱的氣氛將維持整個2020財年下半年。

花旗指出，受清庫存行動影響，莎莎的毛利率將會受壓；若銷售疲軟及毛利率持續下跌，由於其他營運開支節省有限，相信集團整體租金需至少降低兩成才能收支平衡。