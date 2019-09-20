逾半委員傾向年底前不再減息

聯儲局會後公布的利率點陣圖顯示，17名公開市場委員會成員當中，有7名認為至年底應再減息0.25厘，但有10名認為不應再減，5名更預測年底會加一次息。委員對於明年底的息率預測，同樣有很大分歧（見圖）。

議息聲明提及，基於對全球經濟展望，與通脹壓力受抑制影響，因此調低利率。聯儲局主席鮑威爾在會後記者會表示，是次減息屬保險性質，防範持續出現的風險，只是中期調整，不是開始寬鬆周期。如果經濟下滑，會進一步減息，不過目前看不到以上情况，亦非聯儲局所預期，是次減息並不預期未來會繼續調減，未來會高度依賴經濟數據作決定。

懶理特朗普 鮑威爾：不需負利率

美國總統特朗普日前批評，聯儲局應該將利率降至零或以下，並重新融資債務減低利率成本。不過鮑威爾明確表示，不認為聯儲局需要實施負利率。

渣打大中華及北亞地區財資市場部投資管理主管劉孟璣認為，目前聯儲局陷入兩難，一方面貿易戰、環球經濟放緩的風險上升，但局方不希望讓市場有過多的減息期望。美國將對3000億美元中國進口貨品加徵關稅，對經濟影響將會在明年首季浮現，若數據加快下滑，聯儲局會繼續減息。不過除非經濟數據持續下滑和失業率上升，美國才會進入減息周期。