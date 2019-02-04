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美經濟前景現暗湧 儲局取態分歧 恒指4日累挫884點 受制250天線

【明報專訊】美聯儲在香港時間昨日凌晨公布減息0.25厘，雖然合乎市場預期，不過議息聲明提到出口有風險，令市場憂慮經濟前景。而且投票結果分化，對會否在12月會議再減息存在不確定。港股昨日輕微高開後掉頭下跌，中午後在26,370點水平有支持，收市報26,468點，下跌285點或1.07%。國指收報10,385點，跌0.89%，成交輕微增加但仍只有706億元。

明報記者 歐陽偉昉

聯儲局在議息聲明中表示，勞動市場依然強勁，經濟持續溫和擴張，近月就業成長穩健。與6月議息聲明比較，雖然在家庭開支的表述由「開始增長」變成「強勁」，但指固定投資和出口已經「減弱」。聯儲局預示委員對未來利率變化的點陣圖中，有7名委員預視年底前會再減息，但有10名認為息率會維持現狀或更高。

許長泰：美年底將再減息

富達國際固定收入基金經理Tim Foster表示，與議息前市場預期年底前將會再減息相比，投資者會對聯儲局今年內不再減息感到失望。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，雖然聯儲局預期今年底利率中位數預示利率會保持不變，不過他認為作為「保險性減息」的一部分，年底將會再減息。中美貿易戰持續會影響營商氣氛，這或蔓延影響企業招聘和加薪。許長泰認為，鮑威爾對經濟審慎樂觀，對股市短期利好，不過10月開始企業開始公布第三季盈利，屆時將有考驗。亞洲股市而言，他認為投資者仍可以高息股建立投資組合。

恒指重回上月下跌裂口之下

恒指上周五觸及27,300點水平的250天線，補回8月初下跌裂口後，隨即在本周連跌4日，累計下跌884點，又跌至上月下跌裂口之下（見圖1）。昨日恒指由友邦（1299）領跌，該股下跌3.04%（見圖2）。雖然本港銀行在美國減息後維持最優惠利率不變，不過銀行股下跌，恒生（0011）跌2.44%，中銀香港（2388）跌1.64%。憧憬蘋果及華為的新手機，手機設備股續走強，瑞聲（2018）昨再升5.86%，兩日累計上升16%，舜宇（2382）亦升2.82%。

沈慶洪：恒指26300點有支持

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指出，聯儲局委員對息口走向，少有地出現大分歧，市場認為不確定性，不過昨日成交不是特別多，恒指在26,300點有支持，認為後市仍以上落市為主。

利達 LW A.M.首席投資策略師黃耀宗認為，除市場未能解讀聯儲局是否再減息，人民幣由周初的7.06跌至7.09，亦是港股走弱原因。港股昨下試26,300點水平有支持，預料恒指會在26,800點至26,900點水平徘徊。

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