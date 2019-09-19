買海外迷你倉房託 股息率近6厘

假如我辛辛苦苦在本港經營迷你倉實業，回報率也只有6厘，而買海外房託由專人代為管理也有6厘至7厘回報，我為何不選擇將部分資金投資於海外房託呢？而且這樣也可分散風險，像我過去只持有本港工廈單一物業種類，一旦有甚麼不利政策推出，我承受的風險也是很大的」。

雖然相信大部分讀者無意親身經營迷你倉，但同樣可以像時景恒一樣投資海外迷你倉房託，分享行業的增長機遇。他就此建議可留意澳洲上市的National Storage及美國上市的Extra Space。

他指，兩者過去一段時間業務每年增長近一成，目前派息率仍然吸引。根據彭博數據，National Storage及Extra Space息率分別達5.7厘及3.1厘。

除了迷你倉房託外，時景恒透露亦有買入美國第二大商場房託Brookfield，指其不少物業處於黃金地段，附近住宅林立，可作餐廳及親子用途，受電子商貿的衝擊有限。房託以外，他指匯控（0005）發行的不少債券亦有6.5厘孳息率，屬穩中求勝之選。

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