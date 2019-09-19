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新地古洞大增單位計劃料獲批

【明報專訊】新地（0016）早前就旗下古洞項目修訂發展方案，計劃將2008年已獲城規會批出興建90幢洋房，改作分層住宅發展，擬將單位數量大增1483伙或逾16倍至1573伙，城規會將於明天審理申請。據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，預計「開綠燈」，意味新地今年第三個項目獲批「縮則」增建單位。

伙數料大增16倍至1573伙

城規會文件顯示，上述地皮位於古洞南丈量約份第92約多幅地段，鄰近新地同系洋房項目天巒1、2期；地盤佔地40.43萬方呎，新地擬以不多於3倍地積比率作發展，住宅涉及121.3萬方呎，擬建12幢16至21層、及1層地庫停車場的住宅大廈，提供1573個住宅單位，住宅面積料由753至1076方呎。

新地早於今年1月，就西貢十四鄉大型綜合發展項目已獲批准縮則增建單位，單位總數由4930個，大幅增加4570個或93%至9500個，並放棄洋房發展。

十四鄉掃管笏縮則成功闖關

另外，今年5月，新地與興勝創建（0896）共同持有的屯門掃管笏多個地段項目，即星堤2期亦獲批准「縮則」；項目將提供1326伙，較2015年獲批建1044伙增加27%，單位平均面積由2015年的594方呎，縮減21%至468方呎。

相關字詞﹕古洞 新地 縮則

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